УФНС просит снять арест с автопарка «Пегаза»

Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии направило в арбитражный суд республики заявление о снятии обеспечительных мер с автопарка научно-исследовательского и проектного института «Пегаз». Рассмотрение ходатайства назначено на 26 июня.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в апреле арбитражный суд Башкирии по заявлению республиканского УФНС запретил продавать автотранспорт «Пегаза». Обеспечительные меры были наложены в рамках рассмотрения заявления налоговой службы о признании института банкротом. Задолженность «Пегаза» оценивалась в 26,6 млн руб.

В июне стало известно, что стороны намерены заключить мировое соглашение.

ООО НИПИ «Пегаз» — технологическая инжиниринговая компания, выполняющая полный комплекс работ по проектированию и разработке, производству и поставке, наладке и вводу в эксплуатацию объектов добычи нефти и газа. Компания зарегистрирована в 2009 году. Уставный капитал — 10,2 млн руб. По данным Kartoteka.ru, 99% в уставном капитале принадлежат гонконгскому «Имкв инжиниринг лимитед», 1% — у гендиректора Алены Чирковой.

Олег Вахитов

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