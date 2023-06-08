«Пегаз» и УФНС намерены заключить мировое соглашение

Научно-исследовательский и проектный институт «Пегаз» намерен заключить мировое соглашение с региональным управлением ФНС, следует из материалов арбитражного суда Башкирии.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в январе налоговая служба направила в суд заявление о признании института банкротом. Задолженность «Пегаза» оценивалась в 26,6 млн руб. На автопарк предприятия были наложены обеспечительные меры.

По данным «Ъ-Уфа», в настоящее время текст мирового соглашения находится на согласовании в ФНС России.

Ближайшее заседание суда назначено на 26 июня.

ООО НИПИ «Пегаз» — технологическая инжиниринговая компания, выполняющая полный комплекс работ по проектированию и разработке, производству и поставке, наладке и вводу в эксплуатацию объектов добычи нефти и газа. Компания зарегистрирована в 2009 году. Уставный капитал — 10,2 млн руб. По данным Kartoteka.ru, 99% в уставном капитале принадлежат гонконгскому «Имкв инжиниринг лимитед», 1% — у гендиректора Алены Чирковой.

Олег Вахитов

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