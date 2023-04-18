Суд наложил обеспечительные меры на автопарк проектного института «Пегаз»

Арбитражный суд Башкирии по заявлению республиканского УФНС наложил обеспечительные меры на автотранспорт, принадлежащий ООО «Научно-исследовательский и проектный институт “Пегаз”». Компании запрещено передавать третьим лицам права на BMW X3 xDrive 20d, Mercedes-Benz E 200 4MATIC, два микроавтобуса Volkswagen Caravelle, а также Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Camry. ГИБДД запрещено регистрировать любые сделки с этими автомобилями.

Обеспечительные меры наложены в рамках рассмотрения заявления налоговой службы о признании института банкротом. Представитель УФНС в суде заявил, что задолженность «Пегаза» по обязательным платежам, указанная в заявлении о банкротстве, составляет 26,6 млн руб., а стоимость автопарка должника — около 18 млн руб. При этом, отметил он, в марте должник продал BMW X5 xDrive 351 стоимостью 3,5 млн руб. некому физлицу, который в 2022 году получал доход в институте. «В случае совершения регистрационных действий с вышеназванным имуществом при удовлетворении судом заявления уполномоченного органа возникнет требование о возврате имущества»,— пояснил представитель истца в суде.

Удовлетворяя заявление, суд отметил, что «принятые меры носят срочный и временный характер, действуют с целью сохранения существующего положения и предотвращения возможного причинения кредиторам значительного ущерба».

ООО НИПИ «Пегаз» — технологическая инжиниринговая компания, выполняющая полный комплекс работ по проектированию и разработке, производству и поставке, наладке и вводу в эксплуатацию объектов добычи нефти и газа. Компания зарегистрирована в 2009 году. Уставный капитал — 10,2 млн руб. По данным Kartoteka.ru, 99% в уставном капитале принадлежат гонконгскому «Имкв инжиниринг лимитед», 1% — у гендиректора Алены Чирковой. В 2021 году при выручке 483,6 млн руб. чистая прибыль компании составила 16,8 млн руб.

Олег Вахитов

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