Решения на уровне

Российские банки и финансовые компании в последние полтора года вынуждены переходить на отечественное программное обеспечение (ПО) из-за ухода с рынка иностранных вендоров. Поначалу импортозамещение было хаотичным, чтобы сохранить непрерывность бизнеса. Но по мере решения первоочередных задач внедрение отечественного ПО пошло довольно системно и эффективно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Трудности адаптации

Диалог между бизнесом и властью о переходе банков на отечественное ПО идет уже пять лет. Банки должны были перейти на российский софт согласно закону «О безопасности критической информационной инфраструктуры», который вступил в силу в 2018 году. Минцифры настаивало на том, что кредитные организации должны перейти на российские аналоги иностранного ПО с 1 января 2021 года, а на отечественное оборудование — с 1 января 2022 года. Тем не менее власти согласились пойти на уступки и сдвинули эти сроки на 2023–2024 годы. Однако коррективы в исполнение закона о переходе кредитных организаций внесли геополитические события. Активно начать переход на отечественное ПО банки вынуждены были весной 2022 года, когда зарубежные технологические компании стали массово покидать российский рынок.

Поначалу импортозамещение иностранного ПО шло довольно хаотично, поскольку в ряде случаев банкам приходилось практически в авральном порядке замещать зарубежные решения или искать замену иностранному вендору для сохранения непрерывности бизнеса. Но когда первоочередные вопросы были решены, внедрение отечественного ПО, по мнению экспертов, пошло достаточно активно и эффективно, и не только потому, что некоторые участники рынка еще до 2022 года начали внедрять российские платформенные решения, но и потому, что финансовый сектор экономики изначально был одним из основных отечественных драйверов внедрения информационных технологий. По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, финансовая отрасль лидирует по уровню цифровизации в России и соответствует лучшим международным практикам.

Действительно, в последние несколько лет уровень цифровизации российских банков был одним из самых высоких в мире. По данным Deloitte 2020 года, банковский сектор РФ входил в мировой топ-10 наиболее высокотехнологичных. Лидирующие позиции по результатам исследования занимали тогда три российских банка: Альфа-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф-банк.

Уход большинства иностранных вендоров с российского рынка послужил импульсом срочной адаптации российских банков к сложившейся ситуации. Но проблема заключалась в том, что если раньше на каждый тип IT-решений приходилось три-четыре лидирующих разработчика, то после ухода зарубежных производителей встал вопрос о том, смогут ли российские IT-компании заместить все необходимые решения.

Кроме того, как утверждает старший партнер, исполнительный директор консалтинговой группы «Деловой Профиль» Ксения Архипова, российский IT-рынок предоставлял банкам преимущественно индивидуальные продукты, разработанные для решения конкретных задач: «На долю отечественного ПО в крупных банках приходится примерно 60–65%, которые формируются преимущественно из индивидуальных IT-решений, тогда как в небольших региональных банках на долю импортного ПО приходится более 70%». По ее словам, большинство банков предпочитали использовать готовые решения, которые отечественные разработчики предоставить не могли, потому что «у западных компаний на разработку соответствующих IT-решений ушли десятилетия и российским разработчикам также потребуется время».

Однако директор по отраслевым решениям в коммерческих банках К2Тех Василий Куць настроен более оптимистично. Он считает, что российским компаниям раньше было сложно соревноваться с продуктами западных вендоров, но теперь ситуация изменилась и некоторые «дорожные карты» IT-решений и их функционал действительно удивляют: российские производители очень быстро встроились в освободившуюся нишу. «По результатам "пилотов" и сбора обратной связи от заказчиков идут серьезные доработки, к тому же вендоры учитывают специфику непосредственно российских компаний. Благодаря такому подходу решения выходят на новый уровень. Ряд таких продуктов уже функционально лучше западных, поставленных в лист ожидания на замену,— говорит Василий Куць.— Крупные банки со своей стороны ведут внутренние разработки и демонстрируют релизы собственных платформ. Местами такие продукты еще сыроваты, но капитальные инвестиции и понятный вектор развития ускорят их доведение до необходимого уровня».

Уход из России крупных зарубежных вендоров привел к необходимости экстренной замены импортного ПО на российское, и это останется основным вектором развития цифровизации как минимум на следующие два года, убеждена Ксения Архипова. Затем ПО, применяемое банками, будет уже преимущественно российским, даже если зарубежные технологии банки использовали длительное время. Например, продукты от Oracle ранее внедряли многие российские банки, среди которых ВТБ, «Сбер», Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк «Санкт-Петербург» и другие. Решение Oracle Exadata использовалось банками на протяжении 10–15 лет и привлекало финансовые организации высокой производительностью, горизонтальной масштабируемостью, надежностью, отличной управляемостью. Понятно, что переход с такого решения — дело непростое, во-первых, потому, что на рынке было немного продуктов, которые могли бы полностью его заменить. А во-вторых, миграция обходится недешево.

В свое время банковские организации инвестировали значительные средства в построение IT-инфраструктуры на решениях западных вендоров, выстроили вокруг них цифровые экосистемы, привыкли к функционалу, и эти решения их устраивали. «Сейчас они вынуждены заменять инфраструктурное оборудование и мигрировать на ПО, функционал которого не всегда полностью соответствует их высоким требованиям к IT,— говорит Василий Куць.— Кроме того, переучивать и адаптировать штат IT-сотрудников, иногда весьма многочисленный, к новым решениям с непривычным интерфейсом весьма трудозатратно, поэтому банки остаются на старом ПО настолько долго, насколько возможно. К тому же штрафы со стороны регуляторов за несоблюдение требований по импортозамещению незначительны в сравнении с затратами на замещение решения в контуре банка».

Внимание к безопасности

Также перед финансовыми организациями все острее встает вопрос обеспечения и поддержания систем информационной безопасности. В октябре 2022 года зампред ЦБ Герман Зубарев назвал ситуацию в области кибербезопасности финансовых организаций стабильно напряженной, отметив, что DDoS-атаки на банке стали интенсивнее. По словам зампреда ЦБ Филиппа Габунии, только за 2022 год, количество DDoS-атак на финансовые организации в России выросло в четыре раза. Это означает, что усилению кибербезопасности финансовые структуры также вынуждены будут уделять повышенное внимание, в том числе переходить на российские решения.

Так, в прошлом году МС Банк Рус мигрировал с SIEM-системы Qrator от IBM на SOC от российского поставщика по модели SOC as service. Другой пример из сферы информационной безопасности — замещение иностранного ПО в Абсолют-банке: организация совершила переход на российский шлюз веб-безопасности, подключив к нему рабочие станции и серверы.

В компании К2Тех считают, что в последний год внимание компаний, особенно финансовых, к информационной безопасности заметно повысилось. Многие из них сейчас комплексно трансформируют подход к обеспечению безопасности бизнеса.

Согласно исследованию, которое провели аналитики К2Тех, в 2022 году 17,5% респондентов становились жертвами таргетированных атак, длительность и сложность которых за этот период существенно выросла. Чтобы быстрее выявлять такие атаки и реагировать на них, компании начинают уделять больше внимания мониторингу событий информационной безопасности. 12,5% верят в свою неуязвимость для хакеров, остальные же отслеживают инциденты с помощью SIEM, собственного или коммерческого SOC и других инструментов, что помогает быстрее выявлять и предотвращать атаки.

Еще одной важной стороной технологической независимости банковских структур от иностранных решений являются продукты и услуги для контакт-центров (КЦ), так как множество взаимодействий с клиентами происходит через различные каналы связи: КЦ, чаты, соцсети. Раньше на рынке были основные и понятные игроки для построения контакт-центров: Avaya, Genesys и Cisco. Переход с привычных и понятных решений на отечественные также давался банкам непросто. Тем не менее решать эту задачу им приходится.

Расстановка приоритетов

Как полагает Ксения Архипова, из-за разного уровня цифровизации в банковском секторе дальнейшее ее развитие будет проходить неоднородно с учетом нескольких факторов.

Во-первых, возможность инвестировать в разработку IT-решений обусловлена размером банка. «Реализацию крупных индивидуальных проектов цифровой трансформации могут позволить себе в основном банки из первой десятки,— поясняет Ксения Архипова,— в то время как уровень цифровизации небольших региональных банков ограничивается использованием стандартных банковских программных продуктов и сервисов».

Во-вторых, направления развития цифровизации определяет специфика деятельности банка. Так, необходимость снизить затраты на обслуживание и сделать банковские услуги доступными максимальному числу клиентов побуждает вкладываться в развитие онлайн-банкинга. «Стремление снизить риски обуславливает необходимость инвестировать в скрининг и скоринг. Желание увеличить присутствие в повседневной жизни клиента диктует потребность в построении цифровых экосистем и тому подобного»,— продолжает Ксения Архипова.

В-третьих, цифровизация отдельных бизнес-процессов в банке может осуществляться, чтобы удовлетворить требования регулятора (RegTech, SupTech и проч.). Санкции сместили акценты цифровизации, но тем не менее ее уровень продолжит повышаться, так как развитие цифровых сервисов является одним из основных конкурентных преимуществ банка, которое обеспечивает лояльность клиентов, отмечает Ксения Архипова.

Эксперты рынка утверждают, что с точки зрения поддержания и развития высокого уровня цифровизации банкам важно расставить приоритеты с учетом экономической ситуации. Это означает, что в первую очередь они будут реализовывать проекты с наибольшим потенциалом и наиболее прибыльные, ориентированные на внутренний финансовый рынок.

В первую очередь, говорит Василий Куць, необходимо уделить внимание критической инфраструктуре: виртуализации и платформам по ее управлению, контейнеризации, решениям по информационной безопасности, СУБД, сервисным шинам: «Без этого базиса компаниям сложно двигаться дальше и эффективно развивать бизнес. Затем на основе выстроенной инфраструктуры можно разворачивать бизнес-решения и сервисы, которые позволят оптимизировать процессы и повышать конкурентоспособность. Прогрессивные компании банковского сектора сфокусированы не только на импортозамещении, они инвестируют в свое развитие и внедряют инновационные технологии в сфере аналитики данных, искусственного интеллекта и оптимизации процессов». По мнению эксперта, банковская отрасль уже приступила к формированию портфеля отечественных IT-решений, не уступающих зарубежным, либо с понятной картой развития продукта — над этим сейчас и работают российские вендоры.

Константин Анохин