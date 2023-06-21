Курс доллара. Прогноз на 22–23 июня

Егор Жильников,

главный аналитик Доллар выглядит локально перекупленным Сохраняются трудности с репатриацией средств экспортерами, при этом, по данным ФТС, импорт в РФ вернулся к докризисным значениям, что ослабляет позиции рубля. Доллар выглядит локально перекупленным. Ориентируемся на консолидацию доллара в диапазоне 83–85 руб.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Рубль пытается укрепить свои позиции Американский доллар продемонстрировал рост в преддверии выступления по отчету за полгода главы ФРС Джерома Пауэлла по денежно-кредитной политике (ДКП), которое во многом определит дальнейшее настроение на мировых рынках. В ближайших перспективах, по прогнозам инвесторов, дальнейшее ужесточение ДКП ФРС и как минимум два повышения ставок. Рубль тем временем пытается укрепить свои позиции, и грядущий пик налоговых выплат ему в этом должен помочь. Еще одно важное событие в период повышенного внимания к восстановлению сил китайской экономики — снижение сразу двух базовых ключевых ставок, по годовому и пятилетнему кредитам, Народным банком Китая. Нефтяные цены идут скачкообразно, остро реагируя на новости из США и Китая,— то снижаясь, то укрепляя позиции. На энергетическом рынке в центре внимания — данные Американского института нефти об изменении резервов нефти, бензина и дистиллятов в США.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Рубль получает поддержку от продажи выручки экспортерами До конца недели мы ожидаем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 83–85 руб./$. Рубль получает поддержку от продажи выручки экспортерами в рамках подготовки к налоговому периоду. Также котировки нефти подросли, закладывая планируемое сокращение добычи нефти Саудовской Аравией в июле. Из важных событий до конца недели выделяем выступление главы ФРС США, которое состоится в четверг. Участники рынка будут ждать комментариев относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики США. Если регулятор даст жесткие комментарии, то на рынках может начаться волна распродаж активов, в том числе и локальных валют в отношении доллара. Хотя на рубль данное событие будет влиять в меньшей степени.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Фактор налогового периода может не оказать видимой поддержки российской валюте Рубль остается внутри краткосрочного диапазона волатильности курса доллара 83,5–85,5 руб. Спрос на валюту остается повышенным, однако приближение налогового периода июня ограничивает поддержку нисходящих движений рубля со стороны спекулянтов. Пик налоговых платежей приходится на середину следующей недели, их объем оцениваем в 2,4 трлн руб., что лишь немногим выше майских выплат. Таким образом, фактор налогового периода аналогично прошлому месяцу может не оказать видимой поддержки российской валюте. Однако в ближайшие дни вероятна консолидация курсов в рамках текущих диапазонов.