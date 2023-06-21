Отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года

Группа A
И В Н П М О
1. Шотландия 4 4 0 0 9:1 12
2. Норвегия 4 1 1 2 5:7 4
3. Грузия 3 1 1 1 3:4 4
4. Испания 2 1 0 1 3:2 3
5. Кипр 3 0 0 3 2:8 3
Группа B
И В Н П М О
1. Франция 4 4 0 0 9:0 12
2. Греция 3 2 0 1 5:2 6
3. Ирландия 3 1 0 2 4:3 3
4. Нидерланды 2 1 0 1 3:4 3
5. Гибралтар 4 0 0 4 0:12 0
Группа C
И В Н П М О
1. Англия 4 4 0 0 15:1 12
2. Украина 3 2 0 1 4:4 6
3. Италия 2 1 0 1 3:2 3
4. Северная Македония 3 1 0 2 4:11 3
5. Мальта 4 0 0 4 1:9 0
Группа D
И В Н П М О
1. Турция 4 3 0 1 7:5 9
2. Армения 3 2 0 1 7:5 6
3. Уэльс 4 1 1 2 4:7 4
4. Хорватия 2 1 1 0 3:1 4
5. Латвия 3 0 0 3 3:6 0
Группа E
И В Н П М О
1. Чехия 3 2 1 0 6:1 7
2. Албания 3 2 0 1 5:2 6
3. Молдавия 4 1 2 1 4:5 5
4. Польша 3 1 0 2 4:6 3
5. Фарерские острова 3 0 1 2 2:7 1
Группа F
И В Н П М О
1. Австрия 4 3 1 0 9:3 10
2. Бельгия 3 2 1 0 7:1 7
3. Швеция 3 1 0 2 5:5 3
4. Эстония 3 0 1 2 2:6 1
5. Азербайджан 3 0 1 2 2:10 1
Группа G
И В Н П М О
1. Венгрия 3 2 1 0 5:0 7
2. Сербия 3 2 1 0 5:1 7
3. Черногория 3 1 1 1 1:2 4
4. Болгария 4 0 2 2 2:6 2
5. Литва 3 0 1 2 1:5 1
Группа H
И В Н П М О
1. Финляндия 4 3 0 1 10:3 9
2. Казахстан 4 3 0 1 8:4 9
3. Дания 4 2 1 1 7:5 7
4. Словения 4 2 1 1 5:4 7
5. Северная Ирландия 4 1 0 3 2:3 3
6. Сан-Марино 4 0 0 4 0:13 0
Группа I
И В Н П М О
1. Швейцария 4 3 1 0 12:3 10
2. Румыния 4 2 2 0 6:3 8
3. Израиль 4 2 1 1 5:6 7
4. Белоруссия 4 1 0 3 4:10 3
5. Косово 4 0 3 1 3:4 3
6. Андорра 4 0 1 3 3:7 1
Группа J
И В Н П М О
1. Португалия 4 4 0 0 14:0 12
2. Словакия 4 3 1 0 5:1 10
3. Люксембург 4 2 1 1 4:6 7
4. Босния и Герцеговина 4 1 0 3 3:7 3
5. Исландия 4 1 0 3 8:6 3
6. Лихтенштейн 4 0 0 4 0:14 0
Команды, занявшие по итогам отборочного турнира первые два места в группе, выходят в финальную часть Евро-2024.