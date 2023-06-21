Отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года

Группа A

И В Н П М О

1. Шотландия 4 4 0 0 9:1 12

2. Норвегия 4 1 1 2 5:7 4

3. Грузия 3 1 1 1 3:4 4

4. Испания 2 1 0 1 3:2 3

5. Кипр 3 0 0 3 2:8 3

Группа B

И В Н П М О

1. Франция 4 4 0 0 9:0 12

2. Греция 3 2 0 1 5:2 6

3. Ирландия 3 1 0 2 4:3 3

4. Нидерланды 2 1 0 1 3:4 3

5. Гибралтар 4 0 0 4 0:12 0

Группа C

И В Н П М О

1. Англия 4 4 0 0 15:1 12

2. Украина 3 2 0 1 4:4 6

3. Италия 2 1 0 1 3:2 3

4. Северная Македония 3 1 0 2 4:11 3

5. Мальта 4 0 0 4 1:9 0

Группа D

И В Н П М О

1. Турция 4 3 0 1 7:5 9

2. Армения 3 2 0 1 7:5 6

3. Уэльс 4 1 1 2 4:7 4

4. Хорватия 2 1 1 0 3:1 4

5. Латвия 3 0 0 3 3:6 0

Группа E

И В Н П М О

1. Чехия 3 2 1 0 6:1 7

2. Албания 3 2 0 1 5:2 6

3. Молдавия 4 1 2 1 4:5 5

4. Польша 3 1 0 2 4:6 3

5. Фарерские острова 3 0 1 2 2:7 1

Группа F

И В Н П М О

1. Австрия 4 3 1 0 9:3 10

2. Бельгия 3 2 1 0 7:1 7

3. Швеция 3 1 0 2 5:5 3

4. Эстония 3 0 1 2 2:6 1

5. Азербайджан 3 0 1 2 2:10 1

Группа G

И В Н П М О

1. Венгрия 3 2 1 0 5:0 7

2. Сербия 3 2 1 0 5:1 7

3. Черногория 3 1 1 1 1:2 4

4. Болгария 4 0 2 2 2:6 2

5. Литва 3 0 1 2 1:5 1

Группа H

И В Н П М О

1. Финляндия 4 3 0 1 10:3 9

2. Казахстан 4 3 0 1 8:4 9

3. Дания 4 2 1 1 7:5 7

4. Словения 4 2 1 1 5:4 7

5. Северная Ирландия 4 1 0 3 2:3 3

6. Сан-Марино 4 0 0 4 0:13 0

Группа I

И В Н П М О

1. Швейцария 4 3 1 0 12:3 10

2. Румыния 4 2 2 0 6:3 8

3. Израиль 4 2 1 1 5:6 7

4. Белоруссия 4 1 0 3 4:10 3

5. Косово 4 0 3 1 3:4 3

6. Андорра 4 0 1 3 3:7 1

Группа J

И В Н П М О

1. Португалия 4 4 0 0 14:0 12

2. Словакия 4 3 1 0 5:1 10

3. Люксембург 4 2 1 1 4:6 7

4. Босния и Герцеговина 4 1 0 3 3:7 3

5. Исландия 4 1 0 3 8:6 3

6. Лихтенштейн 4 0 0 4 0:14 0

Команды, занявшие по итогам отборочного турнира первые два места в группе, выходят в финальную часть Евро-2024.