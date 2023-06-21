Роман Бублик: свинокомплекс в Ейске возобновит работу после карантина по АЧС

В Ейске компания «Торговый дом "Ясени"» планирует возобновить работу после карантина, введенного на территории предприятия из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик в ходе прямой трансляции муниципального центра управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Мы со своей стороны постараемся приложить все усилия, чтобы предприятие запустилось»,— отметил господин Бублик.

До вспышки африканской чумы на предприятии работали около 100 местных жителей. Доходы в бюджет края от деятельности организации ежегодно составляли от 12 до 13 млн руб.

К настоящему времени распространение заболевания взяли под контроль в ходе карантинных мер, введенных в декабре прошлого года. Карантин отменили в феврале 2023 года после уничтожения 20 тыс. зараженных свиней. В течение еще 180 дней на территории предприятия продолжат действовать ограничения на продажу и вывоз свиней, продуктов убоя и их переработки, не прошедших термическую обработку (от 70°С).

Свиноводческий комплекс ТД «Ясени» открылся в конце лета 2022 года. Трехстороннее соглашение о строительстве и эксплуатации этого свиноводческого селекционно-генетического центра (ССГЦ), было подписано в 2019 году на площадке Российского инвестиционного форума между администрациями края, района и ООО «Торговый дом "Ясени"». Инвестиции в проект составили 1,4 млрд руб. Власти Краснодарского края на протяжении четырех лет позиционировали строительство ССГЦ как ведущий инвестпроект в области животноводства на Кубани.

Анастасия Донскова

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