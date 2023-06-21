Александр Моор поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с юбилеем

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил бывшего главу региона и действующего мэра Москвы Сергея Собянина с 65-летием. Он также назвал работы господина Собянина на посту тюменского губернатора — «целой эпохой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Масштабные изменения к лучшему произошли тогда во всех сферах нашей жизни. Радикальная модернизация дорожной инфраструктуры, благоустройство, создание первых современных общественных пространств, обновление социальной инфраструктуры — мы все это видели»,— написал Александр Моор в своем telegram-канале. Он добавил, что Сергей Собянин положил начало активной инвестиционной политике Тюменской области.

Сергей Собянин начал политическую карьеру в регионах «тюменской матрешки». В 1990-е годы работал в Ханты-Мансийском автономном округе — прошел путь от главы администрации Когалыма до члена Совета Федерации РФ от Югры. В 2000 году был назначен первым заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. С 2001 по 2005 года Сергей Собянин возглавлял Тюменскую область.

В ноябре 2005 года его назначили руководителем администрации президента Владимира Путина, а в 2008 году — главой аппарата правительства РФ. С 2010 года Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы. В этом году он будет баллотироваться на новый срок от партии «Единая Россия». Сегодня Владимир Путин наградил господина Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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