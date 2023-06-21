Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на портале правовой информации.

Сегодня, 21 июня, господин отмечает 65-летие. Согласно документу, мэр награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы».

В июне президиум генерального совета «Единой России» утвердил решение о выдвижении Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Для господина Собянина это будут первые выборы мэра, на которых он будет баллотироваться как кандидат от партии, а не в качестве самовыдвиженца.

Подробности — в публикации «Ъ» «Мэр партии».

Лаура Кеффер