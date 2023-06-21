Совфед одобрил поправки об аресте за нарушение режима военного положения

Совет федерации одобрил закон, вводящий штрафы и административный арест на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. КоАП дополнят ст. 20.51 — «Нарушение режима военного положения». Для граждан предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. руб. или арест, для должностных лиц — штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб. или аналогичный по срокам арест. При нарушении с использованием транспортного средства возможна его конфискация.

Поправки входят в законопроект об уточнении порядка задержания автотранспортных средств, внесенный в Госдуму в октябре 2021 года. Нижняя палата приняла поправки 14 июня. С октября 2022 года военное положение действует в четырех присоединенных к РФ регионах: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер