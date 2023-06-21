В КЖД назвали причину повреждения железной дороги под Феодосией

Причиной повреждения железнодорожного полотна в районе Феодосии стало вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта на перегоне Владиславовка — Айвазовская. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.

«После восстановления железнодорожного полотна первый поезд, следующий в 10:40, отправлен по расписанию. В настоящее время движение всех поездов осуществляется без изменений согласно графику»,— отметили в КЖД.

Утром 21 июня в результате повреждения дороги задержали два пригородных поезда сообщением Феодосия — Владиславовка. Пассажиров доставили в пункты назначения автобусами. Движение поездов восстановили в течение двух часов.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram