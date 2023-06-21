Глава Крыма сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии

В районе Феодосии повредилось железнодорожное полотно. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

«На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— отметил глава Крыма.

Он подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что были отменены две утренние электрички. Пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка отправят автобусами.

Татьяна Ручкина

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