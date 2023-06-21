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В районе Феодосии восстановили движение поездов после повреждения железной дороги

В районе Феодосии восстановили движение поездов. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

«В 10:40 прошел первый поезд. Движение на перегоне восстановлено»,— сообщил Олег Крючков.

Повреждение железнодорожного полотна произошло утром 21 июня. Причина происшествия не называется. Пострадавших в результате ЧП нет. Восстановить движение обещали в течение двух часов.

Из-за инцидента пришлось отменить две электрички. Пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка доставляли автобусами.

Татьяна Ручкина

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