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Коммерсантъ FM
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Россия выдала агреман новому послу Германии

Новому послу Германии в России Александру Ламбсдорфу выдан агреман, в ближайшее время он получит визу, сообщили в МИД РФ. О том, что Россия согласовала с ФРГ назначение нового посла, накануне сообщил Spiegel.

В МИД РФ подтвердили это «РИА Новости» и заявили, что дипломат в ближайшее «приступит к своим обязанностям в посольстве». Конкретные сроки его приезда не уточняются.

Господин Ламбсдорф работал в посольстве Германии в США, занимал в МИД ФРГ должность советника по России. С 2004 по 2017 год он был депутатом Европарламента. Александер Ламбсдорф считается ведущим экспертом в области внешней политики среди членов Свободной демократической партии ФРГ. Он резко критиковал действия российских властей в ходе военной операции на Украине.

Лаура Кеффер

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