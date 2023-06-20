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Коммерсантъ FM
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Spiegel: Россия согласовала с ФРГ назначение нового посла Александера Ламбсдорфа

Немецкий журнал Spiegel со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел ФРГ сообщил, что замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александера Ламбсдорфа получил от России агреман (согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства).

По данным Spiegel, Александер Ламбсдорф отправится в Москву в качестве нового посла уже этим летом. В таком случае он сменит Гезу Андреаса фон Гайра. Он работает немецким послом в России с сентября 2019 года. О причинах смены посла не уточняется.

О планах назначить Александра Ламбсдорфа новым послом Spiegel сообщал 27 декабря 2022 года. Однако позиция России по отношению к кандидату не комментировалась.

Господин Ламбсдорф работал в посольстве Германии в США, занимал в МИДе ФРГ должность советника по России. С 2004 по 2017 год он был депутатом Европарламента. Как отмечает Spiegel, Александер Ламбсдорф считается ведущим экспертом в области внешней политики среди членов СвДП. С начала спецоперации на Украине он резко критиковал действия российских властей.

Лусине Баласян

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