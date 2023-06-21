Путин поручил выделить Свердловской области средства на помощь погорельцам до 1 июля

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. В частности, он поручил до 1 июля обеспечить оказание разовой финансовой помощи бюджету Свердловской области на финансирование мер поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров в апреле-мае 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На выделенные средства предусмотрены оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой свердловчанами имущества первой необходимости, а также выплата единовременных пособий гражданам, здоровью которых причинен вред, и членам семей граждан, умерших в результате пожаров.

Кроме того, президент поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о размещении на территории Свердловской области подразделения ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов ''Авиалесоохрана''» для усиления охраны лесов от пожаров на территории Уральского федерального округа (УрФО). Доклад должны представить до 1 сентября.

Напомним, лесные пожары на Урале начались в апреле на фоне жаркой, сухой и ветреной погоды. В ряде территорий огонь дошел до населенных пунктов. В результате сгорели более 100 домов в поселке Сосьва, более 25 — в поселке Таежный. Сейчас для погорельцев строится новое жилье: в Сосьве на улице Митина возводится трехэтажный дом, в котором могут получить квартиры 54 семьи.

В мае площадь лесных пожаров в регионе достигала 100 тыс. га. Впоследствии площадь значительно снизилась, однако обстановка оставалась напряженной. В июне вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко включила Свердловскую область в топ самых пожароопасных регионов страны.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте