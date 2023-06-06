Огонь остановила погода

Площадь природных пожаров в Свердловской области уменьшилась в два раза за прошедшие сутки. По данным на утро 6 июня, непотушенными оставались 20 лесных пожаров, из них семь локализованы. Свердловские власти постепенно смягчают ограничения на посещение лесопарков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным на утро 6 июня за сутки площадь природных пожаров в Свердловской области уменьшилась в два раза, сообщил департамент информационной политики региона. К этому времени было потушено восемь лесных пожаров на общей площади 3,8 тыс. га — в Гаринском городском округе (2,9 тыс. га), Махневском муниципальном образовании (410 га), Таборинском сельском поселении (9 га), в Верхнесалдинском городском округе (8 га), в городском округе Верхняя Пышма (8 га), в Горноуральском городском округе (3 га). В частности, на улучшение ситуации оказало влияние похолодание и дожди, которые местами проходят в Свердловской области с 5 июня.

Непотушенными оставались 20 лесных пожаров, из них семь локализованы. В частности, эксперты говорят, что огнем охвачены Березовский городской округ, территории вокруг Асбеста, Режа и поселка Малышева, Красноуфимска. В борьбе с пожарами сейчас задействовано более 670 человек, около 100 единиц спецтехники, в том числе спецавиации.

В связи с уменьшением площади пожаров смягчен особый противопожарный режим, введенный в регионе 15 апреля.

Как сообщили в департаменте информационной политики, с 6 июня разрешено посещение группам природных парков в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечает за соблюдение мер пожарной безопасности. Таким образом, для туристов открылись парки «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», «Заказник Режевской».

Напомним, лесные пожары на Урале начались в апреле на фоне жаркой, сухой и ветреной погоды. В ряде территорий огонь дошел до населенных пунктов. В результате сгорели более 100 домов в поселке Сосьва, более 25 — в поселке Таежный. Сейчас для погорельцев строится новое жилье: в Сосьве на улице Митина возводится трехэтажный дом, в котором могут получить квартиры 54 семьи. По планам, дом будет сдан к 1 октября. На улицах Балдина и Пушкина идет стройка индивидуальных жилых домов. Во вторник, 6 июня, Сосьву посетил губернатор Евгений Куйвашев.

«Все сделаем, чтобы до холодов вы все были с крышей над головой. В следующем году займемся благоустройством и другими вопросами»,— пообещал он на встрече с жителями Сосьвы.

Областное законодательное собрание в это время приняло поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношении на территории Свердловской области». Они предусматривают, что жителям Сосьвы и Таежного будут бесплатно выделены земельные участки для строительства жилья. Другим вариантом поддержки стала единовременная выплата, сумма которой зависит от площади сгоревшего жилья и рыночной стоимости квадратного метра. Действие сертификата на приобретение жилья распространяется на территорию всего региона. Единовременной выплатой уже воспользовался 51 человек.

Анастасия Таначева