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Коммерсантъ FM
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FT: ByteDance запускает собственный онлайн-магазин в TikTok

Китайская компания ByteDance, владелец популярного сервиса видеороликов TikTok, запустила «Проект S», направленный на расширение присутствия компании на рынке онлайн-торговли. Как сообщает Financial Times, пару недель назад компания ввела внутри приложения TikTok функцию Trendy Beat. Теперь пользователям предлагается приобрести товары из набравших популярность видеороликов.

ByteDance уже давно занимается онлайн-торговлей. В частности, ей принадлежит площадка TikTok Shop, через которую сторонние продавцы могут реализовывать свои товары, уплачивая небольшую комиссию. Это приложение довольно популярно в Азии, в частности в Индонезии и Вьетнаме. Однако в Великобритании, где оно было запущено два года назад, TikTok Shop так и не смогло набрать популярность.

У ByteDance есть и другие приложения для онлайн-торговли, которые не связаны с TikTok. Так, через приложение Douyin ежегодно продается товаров более чем на $10 млрд. Общая выручка ByteDance от торговли в прошлом году составила $85 млрд, но большая часть этой суммы приходится на Китай. При этом, по словам двух сотрудников ByteDance, в истории компании было три приложения для покупок — Dmonstudio, Fanno и If Yooou, но все они в итоге оказались либо закрыты, либо заброшены.

Эксперты полагают, что Trendy Beat — попытка компании выйти на европейские рынки, а также запустить другую модель онлайн-торговли. В отличие от TikTok Shop здесь все рекламируемые товары будут производиться подрядчиками ByteDance, поставляться из Китая и продаваться дочерней компанией ByteDance, зарегистрированной в Сингапуре. И вместо того чтобы довольствоваться комиссией с продаж сторонних продавцов, китайская компания будет забирать всю выручку себе.

Кирилл Сарханянц

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