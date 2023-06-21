Количество белгородцев, выбравших новое жилье взамен потерянного из-за обстрелов, выросло до 934

Новое жилье взамен потерянного из-за обстрелов выбрали 934 белгородца. Об этом на брифинге рассказала региональный министр строительства Оксана Козлитина.

В сравнении с данными на 13 июня число выбравших выросло на 54 человека, с 880 до 934. Эти люди подписали заявления на конкретную квартиру или дом.

Всего уведомления получили 1 469 из 1 755 утративших жилье собственников. Заявления о согласии на предоставление жилья власти получить от 1 344 человек.

С застройщиками заключены 432 контракта на готовые и на строящиеся дома со сроком ввода во второй половине 2023 года. На прошлой неделе ключи от новых квартир получил 77 человек. На этой неделе власти планируют выдать ключи в Старом Осколе.

По словам Оксаны Козлитиной, увеличение определивших с выбором собственников «в основном» связано со сроками, установленными для принятия решения о согласии на такую компенсацию. Согласно постановлению облправительства, это необходимо сделать до 1 июля.

Федеральный бюджет выделил Белгородской области 9,4 млрд руб. на покупку и строительство новых домов и квартир для пострадавших от украинских обстрелов жителей. Этой работой региональные власти занимаются с февраля 2023 года.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Особо чувствуем агрессию"».

Александр Прытков

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