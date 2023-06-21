Путин поручил до 1 августа проработать вопрос об уголовной ответственности за поджог лесов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности и лесных насаждений вне зависимости от нанесенного ущерба. Соответствующее поручение президента по итогам совещания с правительством опубликовано на сайте Кремля.

Согласно действующему законодательству, умышленное уничтожение леса путем поджога наказывается штрафом до 1 млн руб. или лишением свободы на срок до восьми лет (ст. 261 УК РФ), а при причинении крупного ущерба — штрафом до 3 млн руб. и лишением свободы на срок до десяти лет. Крупным ущерб считается, если лесные насаждения повреждены на сумму, превышающую 50 тыс. руб.

Как сообщает МЧС РФ, уголовное наказание за пал сухой травы предусмотрено ст. 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»), ч.1 ст. 218 («Нарушение требований пожарной безопасности») и ст. 261 УК РФ. Совершение преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ, грозит штрафом до 120 тыс. руб. или лишением свободы до одного года, ч.1 ст. 219 УК РФ — штрафом до 80 тыс. руб. или лишением свободы до трех лет.

В России с весны продолжаются лесные пожары. В нескольких регионах из-за них был введен режим ЧС. Так, 8 июня площадь пожаров в Алтайском крае достигала 4,2 тыс. га. 14 июня о лесных пожарах сообщали в Республике Тыва.

Эрдни Кагалтынов