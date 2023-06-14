В Туву вслед за лесными пожарами и паводком пришла пыльная буря

Сильные порывы ветра подняли пыльную бурю в столице Республика Тыва в Кызыле. По свидетельству очевидцев, видимость на улицах города местами минимальная.

Сообщений о нанесенном пыльной бурей ущербе пока не поступало. Вчера Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировал на 14 июня очень сильные дожди, грозы, град, а также усиление северо-западного ветра до 25 м/с.

По данным пресс-службы правительства Тувы, на землях лесного фонда республики введен режим ЧС из-за резкого роста количества и площадей пожаров. Такой же режим действует в Сут-Хольском и Бай-Тайгинском районах по другой причине — там из-за подъема воды в реках подтоплены приусадебные участки, размыты дороги, обрушился один из мостов на трассе, связывающей Туву с Хакасией.

Валерий Лавский, Новосибирск