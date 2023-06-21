«Новые люди» предложили ускорить выдачу загранпаспорта за дополнительную плату

Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину дать гражданам возможность получить загранпаспорт за более короткий срок за дополнительную плату. Копия документа есть в распоряжении у Агентства городских новостей «Москва».

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По словам господина Даванкова, такая просьба связана с жалобами жителей Москвы на медленную выдачу государственных документов, в том числе заграничных паспортов. В самом документе отмечается, что платная выдача загранпаспортов «позволит отменить или снизить государственную пошлину» за оформление документов, а также искоренить деятельность коррупционеров, незаконно выдающих загранпаспорта в короткие сроки.

Инициативу презентовал первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи депутат из фракции «Новых людей» Антон Ткачев. «Срок у нас, к сожалению, по местной прописке достигает одного месяца, а по месту пребывания до трех месяцев доходит, и в интернете мошенники или конторы, которые обманывают людей, говорят о том, что им можно заплатить, этот срок снизить, за два-три дня получить. И, к сожалению, люди из-за этого страдают и эти деньги у них, получается, сворованные»,— рассказал господин Ткачев (цитата по «Дума ТВ»).

Он добавил, что при удачном исходе эксперимента в Москве можно будет распространить эту практику на всю страну, а впоследствии также на получение всех государственных документов в России.

Согласно ст. 10 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», если заявление на загранпаспорт подано по месту пребывания, срок оформления документа не должен превышать трех месяцев со дня подачи.

13 июня 2023 года Владимир Путин подписал закон об ограничениях на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан. Закон уточняет нормы о признании паспортов россиян недействительными, а также предполагает изъятие заграничных паспортов у призывников.

Полина Мотызлевская