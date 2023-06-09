Роспотребнадзор со второй попытки нашел в Петербурге пригодные для купания пляжи

Петербургское управление Роспотребнадзора признало пляжи на Безымянном озере в Красносельском районе и Ольгинском водоеме в Выборгском пригодными для купания по санитарно-биологическим показателям. Больше недели назад ведомство назвало небезопасными для купания все 24 официальных пляжа в городе.

«Остальные 22 водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам»,— говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве напомнили, что пробы воды на определение безопасности на всех пляжах города будут забираться еженедельно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что синоптик Колесов рассказал о начале купального сезона в Санкт-Петербурге.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте