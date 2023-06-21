Вице-президент ЕК считает, что Украина сможет заменить поставки из РФ особо важного сырья

Украина может стать важнейшим ресурсом для Евросоюза (ЕС), считает вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По его словам, Киев может полностью заменить российские поставки критически важного сырья в Европу. Он уверен, что помимо этого Украина может помочь ЕС с хранением энергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Niall Carson / Pool / Reuters Фото: Niall Carson / Pool / Reuters

«Если вы посмотрите на критически важное сырье, то у Украины есть 21 из 30 продуктов, нужных ЕС. Она (Украина.— "Ъ") могла бы полностью заменить поставки Россией важнейшего сырья в Европу»,— сказал господин Шефчович газете Politico.

Он также считает, что Украина может стать для Европы центром для хранения энергии. «У Украины есть крупнейшие подземные хранилища газа в Европе на 33 млрд куб. м на границе со Словакией. Потенциал там огромен... Это могло бы быть очень важным стратегическим активом для энергетической безопасности Евросоюза»,— заявил вице-президент ЕК, назвав водород еще одной возможной областью роста в сфере энергетики.

Forbes.ua сообщал, что Украина подготовила план превращения страны в «энергетический хаб Европы», реализовать его планируют до 2050 года. Представить план намерены международным партнерам в Лондоне на конференции доноров Украины. Программу восстановления украинские власти оценили в $400 млрд.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-материале «Ъ».

Лаура Кеффер