США закупят ракеты AMRAAM в том числе для поставок Украине

США заключили контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на производство усовершенствованной ракеты класса «воздух—воздух» средней дальности AMRAAM на сумму более $1,1 млрд. По условиям контракта, часть произведенных ракет США поставят на Украину, сообщила пресс-служба Пентагона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран AMRAAM

Фото: Mark Farmer / AP AMRAAM

Фото: Mark Farmer / AP

«Данный контракт включает несекретные иностранные военные продажи (ракет AMRAAM.— "Ъ") Бахрейну, Бельгии, Болгарии, Канаде, Финляндии, Венгрии, Италии, Японии, Нидерландам, Норвегии, Катару, Саудовской Аравии, Сингапуру, Южной Корее, Испании, Швейцарии, Украине и Великобритании, что составляет приблизительно 39% от стоимости контракта»,— говорится в пресс-релизе.

AMRAAM — ракета класса «воздух—воздух» средней дальности. Является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Стоимость одной ракеты варьируется в зависимости от модификации от $1,2 млн до $1,97 млн.

Отмечается, что ракеты будут производить в городе Тусон в штате Техас. Производство планируется завершить до 31 января 2027 года, сообщает пресс-служба. Контракт также предусматривает создание телеметрической системы AMRAAM, первоначальных и полевых запчастей, а также другие мероприятия по инженерной поддержке производства.

В октябре 2022-го и в январе текущего года США поставляли на Украину ЗРК NASAMS, оснащенные ракетами AMRAAM. О поставках Украине ракетных комплексов, оснащенных этими ракетами, в прошлом году также сообщала Великобритания.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов