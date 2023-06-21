«Россети Тюмень» за год направят на обучение персонала 35,5 млн рублей

«Россети Тюмень» увеличили годовой объем финансирования мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала на 6 % – до 35,5 млн рублей. В течение 2023 года обучение пройдет более 4 тысяч работников компании.



Энергетики повысят компетенции в техническом обслуживании и ремонте энергообъектов, эксплуатации распредсетей и устройств релейной защиты и автоматики. Больше всего сотрудников пройдет дополнительное обучение требованиям охраны труда и оказанию первой помощи – более 1,5 тысячи человек.

В процессе профподготовки специалистов энергокомпания сотрудничает с учреждениями дополнительного и высшего образования. В текущем году работники «Россети Тюмень» пройдут обучение в СберУниверситете и Высшей школе экономики. Также в числе ключевых партнеров – Учебно-методический кабинет Ростехнадзора, Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы, Петербургский энергетический институт повышения квалификации. Базой для большинства очных и дистанционных образовательных проектов традиционно станет Корпоративный учебный центр энергокомпании в Нижневартовске.

Кадровая политика «Россети Тюмень» нацелена на сбалансированное развитие перспективных профессиональных навыков. Высокий уровень компетенций позволяет сотрудникам энергокомпании эффективно решать отраслевые задачи и выступать в качестве экспертов на форумах и конференциях, вести научно-исследовательскую деятельность, а также становиться лучшими в конкурсах профмастерства.