В Черноземье за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 19%

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 12 по 18 июня в Черноземье было выявлено 512 случаев заболевания. Это на 19% больше, чем неделей ранее, когда было 413 новых пациентов. С начала пандемии коронавирусом в Черноземье заболели 1 305 155 человек. За неделю выздоровели 654 пациента (всего — 1 281 671). От последствий скончались три человека (всего — 22 120).

В Белгородской области выявлено 138 случаев коронавируса (всего — 173 704, на прошлой неделе — 121). Выздоровели 173 пациента (всего — 170 078). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 369).

В Воронежской области выявлено 237 случаев коронавируса (всего — 506 299, на прошлой неделе — 174). Выздоровели 265 пациентов (всего — 497 150). Зафиксировано два летальных случая (всего — 8 677).

В Курской области выявлено 32 случая коронавируса (всего — 155 761, на прошлой неделе — 30). Выздоровели 65 пациентов (всего — 153 101). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 544). По словам вице-губернатора Андрея Белостоцкого, в один из дней был выявлен всего один новый пациент.

В Липецкой области выявлено 38 случаев коронавируса (всего — 183 751, на прошлой неделе — 35). Выздоровел 36 пациентов (всего — 179 687). Зафиксирован один летальный случай (всего — 4 001).

В Орловской области выявлено 32 случая коронавируса (всего — 140 632, на прошлой неделе — 36). Выздоровели 47 пациентов (всего — 138 399). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области выявлено 35 случаев коронавируса (всего — 145 008, на прошлой неделе — 17). Выздоровели 68 пациентов (всего — 142 256). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 543).

В России за неделю заболели 6 545 человек (всего — 22 953 409), выздоровело — 8 750 (22 395 145), умерло — 123 (399 436).

С середины мая 2023 года оперштаб по постановлению правительства РФ перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

О динамике заболеваемости в макрорегионе — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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