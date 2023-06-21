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Коммерсантъ FM
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В четырех регионах ЦФО ожидаются заморозки в ближайшие две ночи

В Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях ожидаются заморозки до -2°С ночью 21 и 22 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Выпущено штормовое предупреждение в связи с тем, что ночью 21 и 22 июня в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях прогнозируются заморозки до -2°С»,— сказал господин Вильфанд ТАСС.

Роман Вильфанд добавил, что холодная погода также ожидается в Поволжье, на Урале и юге западной Сибири. В некоторых регионах температура опустится на 6-8°С градусов ниже нормы.

Олеся Павленко

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