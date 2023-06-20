Облсовет одобрил механизмы финансирования в рамках концессий по обновлению систем водоснабжения и водоотведения Липецка

В ходе сессии Липецкого облсовета 20 июня депутаты утвердили заключение двух прямых соглашений в рамках концессий по созданию, реконструкции, эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Липецка. Как пояснил спикер регионального парламента Дмитрий Аверов, прямые соглашения определяют порядок взаимодействия финансирующих организаций (ООО «Специализированное общество проектного финансирования ''Инфраструктурные облигации''» и госкорпорации «ВЭБ. РФ») с другими сторонами концессии: ООО «РВК-Липецк», администрацией города и правительством области (выступает гарантом по сделкам).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также облсовет утвердил соглашение о реализации проекта строительства и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». Документ регулирует отношения, связанные с реализацией проекта по модернизации в части трех этапов реконструкции. Их финансирование планирует осуществлять публично-правовая компания «Фонд развития территорий» из средств Фонда национального благосостояния (1,6 млрд руб. должны пойти на создание термосушки и термоутилизации осадка).

«Масштабные работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения Липецка еще не начались. Но уже сегодня «РВК-Липецк» приступил к ликвидации аварийных ситуаций на сетях в облцентре. После утверждения прямых соглашений из Фонда развития территорий, из Внешэкономбанка компании-концессионеру поступит финансирование, средства станут доступны для проведения плановых ремонтных работ более высокими темпами»,– рассчитывает Дмитрий Аверов.

В марте стало известно, что правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для модернизации централизованной системы водоснабжения и водоотведения и очистных сооружений в Липецке. Тогда правительство региона сообщало, что общая сумма инфраструктурных займов составит 5,1 млрд руб., а осваивать их начнут во второй половине 2023 года. Оба проекта станут частью комплексной реконструкции коммунальных систем города и будут профинансированы по концессии. В ходе реализации первого проекта планируется заменить магистральные трубы и напорные коллекторы. Второй проект предполагает установку камер переключения и распределения потока сточных вод и комплексов переработки осадка. К софинансированию проектов планируется привлечь ВЭБ.РФ и Фонд развития территорий.

Победителем конкурса на заключение концессии на 49 лет на реконструкцию очистных сооружений Липецка за 4,2 млрд руб., напомним, стала ГК «Росводоканал». Она же взяла в концессию и сети водоснабжения и водоотведения. В рамках концессии в обновление и строительство 408 км сетей водоснабжения, 315 км сетей водоотведения и 168 производственных объектов РВК при поддержке ВЭБ.РФ за 49 лет намерен вложить около 16 млрд руб. (в ценах текущего года или 44,5 млрд руб. в ценах соответствующих лет).

Владимир Зоркий