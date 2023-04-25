Липецкий облсовет одобрил передачу РВК в концессию очистных сооружений города для их реконструкции

На сессии 25 апреля Липецкий облсовет большинством голосов одобрил законопроект об утверждении концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения Липецка. В ходе заседания депутатам напомнили, что оборудование очистных сооружений физически и морально изношено. Это приводит, в том числе, «к накоплению дурнопахнущего осадка сточных вод, негативно сказывается на качестве предоставления услуг населению».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Принятый сегодня закон в максимально быстрые сроки поможет решить проблему, которая давно волнует всех липчан. Реконструкция начнется уже в этом году и будет состоять из пяти этапов. Работы планируется завершить в 2026 году. От депутатов было много вопросов по рабочему коллективу. Никаких отрицательных моментов для работников предприятия МУП ''ЛиСА'' не будет. Все социальные гарантии, рабочие места и заработная плата будут сохранены»,- заверил во время сессии спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», концессионером выбрано местное ООО «РВК-Липецк», учредителем которого выступают государственная корпорация ВЭБ.РФ и крупнейший частный оператор РФ в области водоснабжения и водоотведения ООО УК «Росводоканал» (работает в семи регионах страны, в том числе, в Воронежской области). По условиям концессии, предельный размер расходов концессионера составляет 5,5 млрд руб. (с учетом НДС), срок соглашения – 49 лет. Источниками финансирования проекта реконструкции должны стать заемные средства, которые привлечет РВК в размере 3,8 млрд руб., средства Фонда развития территорий - 1,6 млрд руб. и 137 млн руб. собственных средств компании (амортизация и нормативная прибыль).

Условиями соглашения предусмотрено использование ранее разработанного мэрией Липецка проекта реконструкции и модернизации МУП «ЛиСА». Инвестиционные мероприятия предусматривают возведение и реконструкцию объектов по газоочистке и предварительной грубой очистке, системы аэрации, комплекса переработки осадка сточных вод с отделением обезвоживания (термосушки и термоутилизации). «Установка сушки поможет перерабатывать осадок, который вызывает неприятный запах. Накопленные остатки будут устранены в течение трех-пяти лет»,- заявили в городском департаменте ЖКХ.

Накануне комитет по экономике облсовета одобрил заключение концессии. Перед депутатами выступила мэр Липецка Евгения Уваркина, которая уточнила, что концессия по очистным сооружениям является неотъемлемой составляющей концессии по водоотведению и водоснабжению: «Именно эти два соглашения направятся на согласование в ФАС по тарифу. Если процедура будет пройдена, то тогда происходит открытие кредитования, и концессионер будет заходить на объекты в полном масштабе».

Владимир Зоркий