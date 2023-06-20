Валюта собирает друзей

Банки и брокеры из дружественных стран могут в ближайшем будущем быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в России. Сейчас разрешен допуск к торгам только для российских резидентов, а также банков из стран ЕАЭС. Привлечение новых финансовых институтов может повысить ликвидность таких валют, как турецкая лира, дирхам ОАЭ, индийская рупия и др. Однако либерализации внутреннего регулирования может оказаться недостаточно, так как многое будет зависеть от политической воли в этих странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российские власти принимают меры по повышению ликвидности валют из дружественных стран, торгуемых на российском биржевом рынке. Во вторник, 20 июня, Госдума во втором чтении приняла законопроект, вносящий изменения в закон «Об организованных торгах» и ряд других законодательных актов. Вносимые изменения либерализуют доступ кредитным организациям и брокерам из дружественных стран к организованным торгам иностранной валютой, а также производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и процентные ставки. Перечень таких юрисдикций будет определяться правительством.

В настоящее время операции с валютой и производными инструментами могут совершать банки и брокеры, имеющие лицензии ЦБ, ограниченный круг российских юрлиц, НКЦ, сам Банк России, Федеральное казначейство. Из иностранных банков такие операции могут совершать кредитные организации из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время на Московской бирже 21 банк из стран—членов ЕАЭС и Таджикистана принимают участие в валютных торгах.

С учетом переориентации российской экономики с Запада на Восток и отказа от валют недружественных стран в пользу «дружественных валют» остро стоит вопрос повышения их ликвидности для удовлетворения растущего спроса участников внешнеэкономической деятельности.

Достаточный уровень ликвидности присутствует только в юане, ежедневные объемы торгов с которым выросли с февраля 2022 года в несколько десятков раз, до более чем 110 млрд руб. По этому показателю они немного уступают доллару США, но более чем вдвое превышают объемы торгов евро.

В остальных валютах дружественных стран объемы торгов пусть и выросли, но по-прежнему составляют ничтожную величину в сравнении с товарооборотом между странами. Это касается не только таких валют, как турецкая лира, но валют стран ЕАЭС, некоторые банки которых присутствуют на Московской бирже. Так, ежедневные объемы торгов белорусским рублем составляли в мае в среднем около 200 млн руб., казахстанским тенге — 1,3 млрд руб. По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, сдерживающим фактором является недостаточно широкая линейка инструментов в этих валютах, что, в свою очередь, «вызвано малым числом иностранных контрагентов на российском рынке».

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Если результатом принятия этого закона станет увеличение числа иностранных финансовых компаний на внутреннем рынке, это позволит более комфортно использовать альтернативные валюты, получать необходимые инструменты хеджирования и торгового финансирования, отмечает господин Евстифеев. В итоге снизятся издержки на конверсионных операциях для бизнеса, как и стоимость хеджирования валютных и процентных рисков. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, наиболее перспективными валютами (помимо юаня) являются дирхам ОАЭ и индийская рупия, так как с этими странами РФ существенно нарастила торговый оборот. «Валюты Турции и ЮАР также являются перспективными в силу хороших политических отношений и активного развития торговли»,— отмечает господин Васильев.

Однако одного смягчения доступа может оказаться недостаточно для активного прихода новых игроков на рынок. По мнению Михаила Васильева, реальное привлечение банков и брокеров из дружественных стран на российский рынок будет во многом зависеть от политической воли в этих странах. Развитие расчетов в национальных валютах в обход доллара подрывает гегемонию американской валюты и позволяет обходить действующие санкционные ограничения Запада. Поэтому США и их союзники будут оказывать давление на Китай и другие страны, чтобы помешать обходу санкций. «США и Евросоюз являются для Китая, Индии, Турции и ОАЭ более важными торговыми партнерами, чем Россия. Поэтому они не могут себе позволить полностью игнорировать западные санкции, несмотря на хорошие отношения с Россией»,— считает господин Васильев.

Виталий Гайдаев