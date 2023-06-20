В Краснодаре до конца июня завершат ремонт всех дорог по нацпроекту

В Краснодаре завершили ремонт 36 участков дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Оставшиеся из плана четыре объекта отремонтируют до конца июня, сообщает пресс-служба мэрии.

По нацпроекту также отремонтируют 40 участков дорог. Кроме того, планируется закупить 40 трамваев и построить трамвайные линии от ул. Московской до ул. Красных Зорь, а также оснастить светофоры оборудованием для мониторинга транспортных средств.

На совещании под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева были подведены итоги реализации и других нацпроектов за полгода. По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, помимо дорог, в рамках нацпроектов преображаются зеленые зоны, строится социальная инфраструктура и выполняются другие работы.

«Мы делаем это благодаря поддержке федеральных и краевых властей. Цифры и динамика по всем проектам хорошие, но важно, чтобы люди видели результат и пользовались им. Работы предстоит еще много. Мы обязаны завершить все в срок и реализовать намеченные планы»,— отметил Евгений Наумов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2026 года планируют достроить ливневый коллектор «Западный», благоустраивают бульвар «Николаевский» и сквер «Изумрудный». Также планируется расселить пять аварийных домов, в которых живут почти 200 человек.

По нацпроекту «Культура» до начала учебного года отремонтируют фасад здания детской школы искусств №11 Арно Бабаджаняна и поменяют электропроводку. В рамках нацпроекта «Экология» до 2025 года рекультивируют свалку по ул. Нагорной.

По нацпроекту «Образование» в этом году планируется построить десять школ. Еще одно учебное учреждение на 825 мест по ул. Константина Образцова сдадут в 2024 году. Пять школ в Краснодаре введут в эксплуатацию уже к началу учебного года, столько же заработает детсадов.

Татьяна Ручкина

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