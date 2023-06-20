В Краснодаре на ремонт школы искусств №11 выделили 22 млн руб

Капитальный ремонт здания школы проводят впервые почти за 60 лет. Работы начались в марте 2023 года по региональному проекту «Культурная среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В настоящее время завершается обновление фасада здания. Сети электроснабжения и освещения планируют заменить до 1 сентября текущего года. Общая сумма выделенных средств на строительство школы составила 22 млн руб.

В обновленную школу отправится около 600 учеников. Некоторые из них являются музыкантами, лауреатами региональных, всероссийских и международных художественных выставок, а также конкурсов исполнительского мастерства.

Отмечается, что всего в 2023 году на Кубани по национальному проекту «Культура» проводят капитальный ремонт в восьми детских школах искусств. Кроме того, планируется обновить учреждения дополнительного образования в Крымском, Курганинском, Усть-Лабинском, Кореновском, Крыловском, Кавказском и Ейском районах.

Валерия Каманина

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