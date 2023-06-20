Бизнесмен Израйлит, доверившийся президентской амнистии капиталов, может сесть на 9,5 лет

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга завершились прения по делу экс-главы совета директоров ОАО «Компания “Усть-Луга”» Валерия Израйлита, которого обвиняют в незаконном выводе средств на сумму $2 млн (п.а ч.2 и п.а ч.3 ст.193.1 УК РФ). Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд прекратил его уголовное преследование по двум эпизодам мошенничества. Сторона обвинения запросила для бизнесмена 9,5 лет исправительной колонии общего режима, сообщили 20 июня в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

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С 2019 года по делу господина Израйлита состоялось более 150 судебных заседаний, проведено 5 экспертиз, допрошено 250 человек. Итоговые материалы уголовного дела составили более 200 томов. Сторона обвинения посчитала, что по ч.2 ст.193.1 УК РФ суду необходимо назначить бывшему топ-менеджеру наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и сразу освободить его от наказания в связи с истечением сроков давности. По ч.3 ст.193.1 УК РФ Валерий Израйлит может уехать в ИК общего режима на 9,5 лет. Обвинитель требует взять бизнесмена под стражу в зале суда.

Прения защиты назначены на 4 июля.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в отношении Валерия Израйлита было прекращено уголовное преследование по обвинению в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и легализации 26 млн руб. По версии следствия, экс-главы совета директоров ОАО «Компания “Усть-Луга”» воспользовался объявленной президентом РФ Владимиром Путиным амнистией капиталов в 2016 году и задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета. Чтобы объяснить вывод валюты за рубеж, он якобы планировал купить собственную яхту у одной из своих фирм.

Екатерина Рязанова

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