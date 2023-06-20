В Екатеринбурге представили первую продукцию с образом Шигирской коллекции

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге прошла конференция «Шигирская коллекция в свете 300-летия истории Екатеринбурга». На ней местные предприниматели представили продукцию, в которой использовались образы Шигирской коллекции: одежду, крафтовые напитки, бижутерию, ювелирные украшения и пряники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Продукция с образами Шигирской коллекции Фото: Алена Бормотова В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге прошла конференция «Шигирская коллекция в свете 300-летия истории Екатеринбурга» Фото: Алена Бормотова В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге прошла конференция «Шигирская коллекция в свете 300-летия истории Екатеринбурга» Фото: Алена Бормотова В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге прошла конференция «Шигирская коллекция в свете 300-летия истории Екатеринбурга» Фото: Алена Бормотова Следующая фотография 1 / 4 Продукция с образами Шигирской коллекции Фото: Алена Бормотова В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге прошла конференция «Шигирская коллекция в свете 300-летия истории Екатеринбурга» Фото: Алена Бормотова В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге прошла конференция «Шигирская коллекция в свете 300-летия истории Екатеринбурга» Фото: Алена Бормотова В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге прошла конференция «Шигирская коллекция в свете 300-летия истории Екатеринбурга» Фото: Алена Бормотова

Самый известный экспонат Шигирской коллекции — Большой Шигирский идол — деревянная скульптура более 5 м в высоту (после утраты нижней части она сократилась до 3,4 м). Найден в 1890 году в торфянике в 80 км к северо-западу от Екатеринбурга. Расположен в Музее археологии и истории Урала (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера). В 2014–2015 годах ученые из Германии провели исследование, в ходе которого определили, что возраст скульптуры составляет более 11,5 тыс. лет — она была создана сразу после окончания Малого ледникового периода. В феврале 2022 года группа жителей Екатеринбурга приняла решение о создании оргкомитета по продвижению Большого Шигирского идола. В состав комитета состав вошли историки, археологи, деятели искусства, представители городской власти, туристической индустрии, бизнеса.

Как рассказала дизайнер Мария Варламова (бренд «Маша Варламова»), в своей коллекции одежды она переосмыслила и воплотила в реальность образы, сгенерированные нейросетью на основе изображения Большого Шигирского идола. «Мы будущее воссоединили с древностью. Меня, как дизайнера, немного раздражает, когда люди просто берут древнейшие украшения и наряды и делают точные копии, а не адаптируют их к современности. Я считаю, никому это неинтересно»,— пояснила она.

Ювелир Виталий Игнатов рассказал, что его мастерская создает уникальные авторские изделия, украшения, эксклюзивные сувениры. «Образы и формы наших вещей вдохновлены украшениями древних культур Урала и западной Сибири. Продукция создается малыми тиражами эксклюзивно. Используем традиционные материалы (медь, нейзильбер, серебро) и авторский сплав (белая бронза). Свой стиль мы называем: актуальная архаика — "Изделия из прошлого для модного настоящего". Они прекрасно вписываются в современный гардероб, являются напоминанием того, что история — непрерывная»,— пояснил он.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что туристическое сообщество заинтересованно в развитии сувенирной продукции, связанной с Шигирской коллекцией. «Сувенирная продукция не может развиваться вне контекста туризма. Потому что это крайне важная составляющая, которая должна напоминать о пребывании в Екатеринбурге и в Уральском регионе»,— считает он.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге был образован оргкомитет по продвижению Шигирского идола. За использование в коммерческих целях его изображений предприниматели должны перечислять от 500 руб. Свердловскому областному краеведческому музею имени Клера. Музей разработал типовое лицензионное соглашение на коммерческое использование образов не только идола — самого крупного и известного экспоната, но и других предметов Шигирской коллекции. Например, уникальные древние изображения есть на наконечниках каменных стрел, на жезле, найденных в торфяниках.

Алена Бормотова

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