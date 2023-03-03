Лицензия на использование изображения Шигирского идола для сувениров будет стоить от 500 рублей

За использование в коммерческих целях изображений Шигирского идола предприниматели должны перечислять от 500 руб. Свердловскому областному краеведческому музею имени Клера. О правилах использования рассказала начальник юридического отдела краеведческого музея Анастасия Ширшова на встрече с местными бизнесменами в креативном кластере «Домна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой Шигирский идол в Музее истории и археологии Урала (Свердловский областной краеведческий музей).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Большой Шигирский идол в Музее истории и археологии Урала (Свердловский областной краеведческий музей).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Большой Шигирский идол — монументальная скульптура из расколотого ствола лиственницы. Изначально составляла 5,3 м в длину, после утраты нижней части она сократилась до 3,4 м. Артефакт был найден в конце XIX века на втором Курьинском прииске в торфе (в 80 км к северо-западу от Екатеринбурга) и передан музею Уральского общества любителей естествознания (сейчас областной краеведческий музей). В 2014–2015 годах ученые из Германии провели исследование и определили, что возраст скульптуры составляет более 11,5 тыс. лет — она была создана сразу после окончания Малого ледникового периода.

Музей разработал типовое лицензионное соглашение на коммерческое использование образов не только идола — самого крупного и известного экспоната, но и других предметов Шигирской коллекции. Например, уникальные древние изображения есть на наконечниках каменных стрел, на жезле, найденных в торфяниках. Сам идол содержит на своем туловище еще несколько менее известных изображений людей и узоры, сделанные резцом из зуба бобра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День рождения Шигирского идола в Музее истории и археологии Урала

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ День рождения Шигирского идола в Музее истории и археологии Урала

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам госпожи Ершовой, неисключительное право на однократное использование одного цифрового изображения известного (растиражированного) предмета Шигирской коллекции, включая самого идола, обойдется в 500 руб. При этом договор не может быть бессрочным.

Если речь идет о редком (уникальном) изобразительном элементе, еще не ушедшем в большой тираж, то здесь стоимость однократного использования составит от 1,5 до 6 тыс. руб.

Степень уникальности и конечную стоимость будут определять научные работники музея. Поступающие средства направят в бюджет музея, в том числе на реконструкцию специальной камеры, в которой содержится идол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оргкомитет по продвижению Шигирской коллекции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Оргкомитет по продвижению Шигирской коллекции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Анастасия Ершова уточнила, что цена может снижаться в ходе индивидуальных переговоров — в зависимости от характера бизнеса. Предпринимателей могут освободить от роялти, если их продукция будет реализовываться через сеть сувенирных киосков, работающих на восьми площадках музея в Екатеринбурге.

По словам Анастасии Ершовой, права на использование изображения Шигирского идола у музея уже приобрели несколько керамических мастерских и швейных фабрик. Кроме того, с недавних пор в одном из ресторанов Екатеринбурга на блюдах в виде идола выносят утку на углях. Напомним, для популяризации Шигирской археологической коллекции жители Екатеринбурга создали специальный оргкомитет.

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Георгий Жуков