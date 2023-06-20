Лидер «Несчастного случая» извинился за неприличный жест в адрес новосибирского полицейского

Музыкант Алексей Кортнев извинился за неприличный жест в адрес сотрудника новосибирской полиции. Видео с его обращением выложил Telegram-канал телеканала «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кортнев в 2020 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Алексей Кортнев в 2020 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«15 февраля текущего года в Новосибирске, а точнее в Академгородке, произошел крайне неприятный эпизод. У нас там должен был состояться концерт. Он был отменен по техническим причинам, что привело меня в крайне, я бы сказал, нервное состояние. Я был очень раздосадован. И в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о происшедшем»,— сказал лидер группы «Несчастный случай». По словам музыканта, он уже извинился перед самим полицейским.

Концерт Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева должен был состояться 14 февраля в одном из клубов, однако был отменен. Господин Кортнев сообщал, что был задержан в Новосибирске, но «инцидент исчерпан». В апреле стало известно, что в отношении музыканта возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Валерий Лавский, Новосибирск