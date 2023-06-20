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Коммерсантъ FM
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Лидер «Несчастного случая» извинился за неприличный жест в адрес новосибирского полицейского

Музыкант Алексей Кортнев извинился за неприличный жест в адрес сотрудника новосибирской полиции. Видео с его обращением выложил Telegram-канал телеканала «Звезда».

Алексей Кортнев в 2020 году

Алексей Кортнев в 2020 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Алексей Кортнев в 2020 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«15 февраля текущего года в Новосибирске, а точнее в Академгородке, произошел крайне неприятный эпизод. У нас там должен был состояться концерт. Он был отменен по техническим причинам, что привело меня в крайне, я бы сказал, нервное состояние. Я был очень раздосадован. И в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о происшедшем»,— сказал лидер группы «Несчастный случай». По словам музыканта, он уже извинился перед самим полицейским.

Концерт Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева должен был состояться 14 февраля в одном из клубов, однако был отменен. Господин Кортнев сообщал, что был задержан в Новосибирске, но «инцидент исчерпан». В апреле стало известно, что в отношении музыканта возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Валерий Лавский, Новосибирск

Фотогалерея

Алексей Кортнев на сцене и в жизни

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Алексей Кортнев родился в Москве 12 октября 1966 года в семье ученых и инженеров. Первые стихи и песни будущий музыкант написал в седьмом классе английской спецшколы. По воспоминаниям артиста, в конце 1970-х на гитаре его научил играть сосед по даче Александр Любимов, ставший впоследствии одним из создателей телекомпании «ВИD»

Алексей Кортнев родился в Москве 12 октября 1966 года в семье ученых и инженеров. Первые стихи и песни будущий музыкант написал в седьмом классе английской спецшколы. По воспоминаниям артиста, в конце 1970-х на гитаре его научил играть сосед по даче Александр Любимов, ставший впоследствии одним из создателей телекомпании «ВИD»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Мои успехи в учебе были плохие. Мое образование осталось среднее»&lt;br>Во время учебы на механико-математическом факультете МГУ Алексей Кортнев с Валдисом Пельшем (на фото в центре) создали дуэт «Несчастный случай», позднее в группу вступили другие участники. Почти в полном составе «Несчастный случай» играл в КВН за университетскую команду. В 1989 году коллектив начал работу над первым студийным альбомом

«Мои успехи в учебе были плохие. Мое образование осталось среднее»
Во время учебы на механико-математическом факультете МГУ Алексей Кортнев с Валдисом Пельшем (на фото в центре) создали дуэт «Несчастный случай», позднее в группу вступили другие участники. Почти в полном составе «Несчастный случай» играл в КВН за университетскую команду. В 1989 году коллектив начал работу над первым студийным альбомом

Фото: Александр Басалаев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1994 году «Несчастный случай» выпустил первый альбом «Троды плудов». Пластинку положительно встретили слушатели и критики, издание New Hot Rock назвало ее лучшей за 1994 год. До сих пор на концертах группы поклонники периодически просят исполнить песни из этого альбома. С тех пор группа выпустила еще десять альбомов

В 1994 году «Несчастный случай» выпустил первый альбом «Троды плудов». Пластинку положительно встретили слушатели и критики, издание New Hot Rock назвало ее лучшей за 1994 год. До сих пор на концертах группы поклонники периодически просят исполнить песни из этого альбома. С тех пор группа выпустила еще десять альбомов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Параллельно с музыкальной деятельностью в начале 1990-х Алексей Кортнев начал заниматься телевизионными проектами. С Валдисом Пельшем, Игорем Угольниковым и другими авторами он придумал и участвовал в постановке передачи «Оба-на!», затем появились телепроекты «Дебилиада», «Синие ночи», «Пилот», «Несчастный случай»

Параллельно с музыкальной деятельностью в начале 1990-х Алексей Кортнев начал заниматься телевизионными проектами. С Валдисом Пельшем, Игорем Угольниковым и другими авторами он придумал и участвовал в постановке передачи «Оба-на!», затем появились телепроекты «Дебилиада», «Синие ночи», «Пилот», «Несчастный случай»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Второй альбом группы «Несчастный случай» собрали в формате радиоконцерта с авторскими рассуждениями и преамбулами к каждой песне. Концептуальная запись под названием «Mein Lieber Tanz» повествовала о жизни бисексуального пастуха Якоба. В общей сложности к альбому были привлечены около тридцати музыкантов, артистов и телеведущих

Второй альбом группы «Несчастный случай» собрали в формате радиоконцерта с авторскими рассуждениями и преамбулами к каждой песне. Концептуальная запись под названием «Mein Lieber Tanz» повествовала о жизни бисексуального пастуха Якоба. В общей сложности к альбому были привлечены около тридцати музыкантов, артистов и телеведущих

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Еще в студенчестве Алексей Кортнев увлекся театральным искусством. Впоследствии он стал переводить бродвейские мюзиклы на русский язык, в том числе «Кошки», «Иствикские ведьмы», «Красавица и чудовище», «Mamma Mia!». В 2002 году музыкант спел одну из арий мюзикла «Норд-Ост» на концерте в память о погибших во время захвата концертного зала на Дубровке

Еще в студенчестве Алексей Кортнев увлекся театральным искусством. Впоследствии он стал переводить бродвейские мюзиклы на русский язык, в том числе «Кошки», «Иствикские ведьмы», «Красавица и чудовище», «Mamma Mia!». В 2002 году музыкант спел одну из арий мюзикла «Норд-Ост» на концерте в память о погибших во время захвата концертного зала на Дубровке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Я все-таки не могу принять высокое звание поэта: я текстовик, мне кажется»&lt;br>С начала 2000-х Кортнев активно сотрудничал с театральной группой «Квартет И». Большинство музыкальных композиций в их спектаклях «День выборов» и «День радио», а также в одноименных экранизациях написаны Кортневым и исполнены группой «Несчастный случай». В фильмах «День выборов» и «День выборов-2» Алексей Кортнев запомнился зрителям ролью атамана Парамонова

«Я все-таки не могу принять высокое звание поэта: я текстовик, мне кажется»
С начала 2000-х Кортнев активно сотрудничал с театральной группой «Квартет И». Большинство музыкальных композиций в их спектаклях «День выборов» и «День радио», а также в одноименных экранизациях написаны Кортневым и исполнены группой «Несчастный случай». В фильмах «День выборов» и «День выборов-2» Алексей Кортнев запомнился зрителям ролью атамана Парамонова

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Алексей Кортнев, Максим Леонидов и Андрей Ургант в спектакле «Двое других» (2005) на сцене филиала Малого театра в Санкт-Петербурге. Режиссер Андрей Тупиков назвал постановку «неадекватной комедией по пьесе Аркадия Аверченко &quot;Проходцев и двое других&quot;»

Слева направо: Алексей Кортнев, Максим Леонидов и Андрей Ургант в спектакле «Двое других» (2005) на сцене филиала Малого театра в Санкт-Петербурге. Режиссер Андрей Тупиков назвал постановку «неадекватной комедией по пьесе Аркадия Аверченко "Проходцев и двое других"»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Алексей Кортнев долгое время работал в рекламном бизнесе. Как копирайтер и переводчик он в разное время сотрудничал с брендами Pepsi, Wrigley, M&amp;M’s, Moccona и другими. Кроме того, Кортнев и его товарищи по группе неоднократно появлялись в рекламных видеороликах различных компаний

Алексей Кортнев долгое время работал в рекламном бизнесе. Как копирайтер и переводчик он в разное время сотрудничал с брендами Pepsi, Wrigley, M&M’s, Moccona и другими. Кроме того, Кортнев и его товарищи по группе неоднократно появлялись в рекламных видеороликах различных компаний

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Музыкант был трижды женат. В первом браке с певицей и композитором Ириной Богушевской у музыканта родился сын Артемий. Второй женой Кортнева стала актриса театра и кино Юлия Рутберг. После этого у Кортнева были отношения с телеведущей Еленой Ланской, у пары родился сын Никита, однако официально они не были в браке. Третий раз артист женился на гимнастке Амине Зариповой (на фото), у них родились двое сыновей — Арсений и Афанасий — и дочь Аксинья

Музыкант был трижды женат. В первом браке с певицей и композитором Ириной Богушевской у музыканта родился сын Артемий. Второй женой Кортнева стала актриса театра и кино Юлия Рутберг. После этого у Кортнева были отношения с телеведущей Еленой Ланской, у пары родился сын Никита, однако официально они не были в браке. Третий раз артист женился на гимнастке Амине Зариповой (на фото), у них родились двое сыновей — Арсений и Афанасий — и дочь Аксинья

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Алексей Кортнев не раз высказывался по поводу своей общественной и политической позиции. В 2007-2008 годы он входил в высший совет политической партии «Гражданская сила». В 2011 и 2019 году «Несчастный случай» выступали на оппозиционных митингах на проспекте Сахарова в Москве. В 2013 году во время предвыборной кампании на пост мэра Москвы Алексей Кортнев поддержал оппозиционера Алексея Навального&lt;br> На фото: с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (слева) и на тот момент президентом России Дмитрием Медведевым на встрече с рок-музыкантами

Алексей Кортнев не раз высказывался по поводу своей общественной и политической позиции. В 2007-2008 годы он входил в высший совет политической партии «Гражданская сила». В 2011 и 2019 году «Несчастный случай» выступали на оппозиционных митингах на проспекте Сахарова в Москве. В 2013 году во время предвыборной кампании на пост мэра Москвы Алексей Кортнев поддержал оппозиционера Алексея Навального
На фото: с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (слева) и на тот момент президентом России Дмитрием Медведевым на встрече с рок-музыкантами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Алексей Кортнев с детства увлекается горными лыжами, приучил к этому спорту и своих детей&lt;br>Алексей Кортнев и актер Артем Ткаченко на турнире по горным лыжам и сноуборду среди звезд Audi Stars Cup

Алексей Кортнев с детства увлекается горными лыжами, приучил к этому спорту и своих детей
Алексей Кортнев и актер Артем Ткаченко на турнире по горным лыжам и сноуборду среди звезд Audi Stars Cup

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Музыкант состоит в попечительском совете благотворительного фонда «Дети наши», который помогает детям-сиротам. Группа «Несчастный случай» регулярно принимает участие в благотворительных концертах этого и других фондов&lt;br> На фото: «воскресник» в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» в парке Горького

Музыкант состоит в попечительском совете благотворительного фонда «Дети наши», который помогает детям-сиротам. Группа «Несчастный случай» регулярно принимает участие в благотворительных концертах этого и других фондов
На фото: «воскресник» в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» в парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

«Мне кажется, писать надо для людей своего возраста и близких взглядов. Сочинять — особенно песни, особенно развлекательные песни — 50-летнему для 20-летнего не нужно»

«Мне кажется, писать надо для людей своего возраста и близких взглядов. Сочинять — особенно песни, особенно развлекательные песни — 50-летнему для 20-летнего не нужно»

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В 2016 году музыкант основал «Школу Трех Искусств Алексея Кортнева» в Химках и с тех пор является ее художественным руководителем. С 2019 года лидер «Несчастного случая» ведет музыкальное шоу «Ночной экспресс» на телеканале «Мир»

В 2016 году музыкант основал «Школу Трех Искусств Алексея Кортнева» в Химках и с тех пор является ее художественным руководителем. С 2019 года лидер «Несчастного случая» ведет музыкальное шоу «Ночной экспресс» на телеканале «Мир»

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Последний на данный момент студийный альбом группы «Несчастный случай» под названием «В городе Лжедмитрове» вышел в феврале 2020 года. Песни с этой записи звучат в одноименном спектакле, поставленном Максимом Виторганом. Роли в нем исполнили Алексей Кортнев и другие участники группы

Последний на данный момент студийный альбом группы «Несчастный случай» под названием «В городе Лжедмитрове» вышел в феврале 2020 года. Песни с этой записи звучат в одноименном спектакле, поставленном Максимом Виторганом. Роли в нем исполнили Алексей Кортнев и другие участники группы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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Алексей Кортнев родился в Москве 12 октября 1966 года в семье ученых и инженеров. Первые стихи и песни будущий музыкант написал в седьмом классе английской спецшколы. По воспоминаниям артиста, в конце 1970-х на гитаре его научил играть сосед по даче Александр Любимов, ставший впоследствии одним из создателей телекомпании «ВИD»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Мои успехи в учебе были плохие. Мое образование осталось среднее»
Во время учебы на механико-математическом факультете МГУ Алексей Кортнев с Валдисом Пельшем (на фото в центре) создали дуэт «Несчастный случай», позднее в группу вступили другие участники. Почти в полном составе «Несчастный случай» играл в КВН за университетскую команду. В 1989 году коллектив начал работу над первым студийным альбомом

Фото: Александр Басалаев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1994 году «Несчастный случай» выпустил первый альбом «Троды плудов». Пластинку положительно встретили слушатели и критики, издание New Hot Rock назвало ее лучшей за 1994 год. До сих пор на концертах группы поклонники периодически просят исполнить песни из этого альбома. С тех пор группа выпустила еще десять альбомов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Параллельно с музыкальной деятельностью в начале 1990-х Алексей Кортнев начал заниматься телевизионными проектами. С Валдисом Пельшем, Игорем Угольниковым и другими авторами он придумал и участвовал в постановке передачи «Оба-на!», затем появились телепроекты «Дебилиада», «Синие ночи», «Пилот», «Несчастный случай»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Второй альбом группы «Несчастный случай» собрали в формате радиоконцерта с авторскими рассуждениями и преамбулами к каждой песне. Концептуальная запись под названием «Mein Lieber Tanz» повествовала о жизни бисексуального пастуха Якоба. В общей сложности к альбому были привлечены около тридцати музыкантов, артистов и телеведущих

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Еще в студенчестве Алексей Кортнев увлекся театральным искусством. Впоследствии он стал переводить бродвейские мюзиклы на русский язык, в том числе «Кошки», «Иствикские ведьмы», «Красавица и чудовище», «Mamma Mia!». В 2002 году музыкант спел одну из арий мюзикла «Норд-Ост» на концерте в память о погибших во время захвата концертного зала на Дубровке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Я все-таки не могу принять высокое звание поэта: я текстовик, мне кажется»
С начала 2000-х Кортнев активно сотрудничал с театральной группой «Квартет И». Большинство музыкальных композиций в их спектаклях «День выборов» и «День радио», а также в одноименных экранизациях написаны Кортневым и исполнены группой «Несчастный случай». В фильмах «День выборов» и «День выборов-2» Алексей Кортнев запомнился зрителям ролью атамана Парамонова

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Алексей Кортнев, Максим Леонидов и Андрей Ургант в спектакле «Двое других» (2005) на сцене филиала Малого театра в Санкт-Петербурге. Режиссер Андрей Тупиков назвал постановку «неадекватной комедией по пьесе Аркадия Аверченко "Проходцев и двое других"»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Алексей Кортнев долгое время работал в рекламном бизнесе. Как копирайтер и переводчик он в разное время сотрудничал с брендами Pepsi, Wrigley, M&M’s, Moccona и другими. Кроме того, Кортнев и его товарищи по группе неоднократно появлялись в рекламных видеороликах различных компаний

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Музыкант был трижды женат. В первом браке с певицей и композитором Ириной Богушевской у музыканта родился сын Артемий. Второй женой Кортнева стала актриса театра и кино Юлия Рутберг. После этого у Кортнева были отношения с телеведущей Еленой Ланской, у пары родился сын Никита, однако официально они не были в браке. Третий раз артист женился на гимнастке Амине Зариповой (на фото), у них родились двое сыновей — Арсений и Афанасий — и дочь Аксинья

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Алексей Кортнев не раз высказывался по поводу своей общественной и политической позиции. В 2007-2008 годы он входил в высший совет политической партии «Гражданская сила». В 2011 и 2019 году «Несчастный случай» выступали на оппозиционных митингах на проспекте Сахарова в Москве. В 2013 году во время предвыборной кампании на пост мэра Москвы Алексей Кортнев поддержал оппозиционера Алексея Навального
На фото: с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (слева) и на тот момент президентом России Дмитрием Медведевым на встрече с рок-музыкантами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Алексей Кортнев с детства увлекается горными лыжами, приучил к этому спорту и своих детей
Алексей Кортнев и актер Артем Ткаченко на турнире по горным лыжам и сноуборду среди звезд Audi Stars Cup

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Музыкант состоит в попечительском совете благотворительного фонда «Дети наши», который помогает детям-сиротам. Группа «Несчастный случай» регулярно принимает участие в благотворительных концертах этого и других фондов
На фото: «воскресник» в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» в парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

«Мне кажется, писать надо для людей своего возраста и близких взглядов. Сочинять — особенно песни, особенно развлекательные песни — 50-летнему для 20-летнего не нужно»

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В 2016 году музыкант основал «Школу Трех Искусств Алексея Кортнева» в Химках и с тех пор является ее художественным руководителем. С 2019 года лидер «Несчастного случая» ведет музыкальное шоу «Ночной экспресс» на телеканале «Мир»

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Последний на данный момент студийный альбом группы «Несчастный случай» под названием «В городе Лжедмитрове» вышел в феврале 2020 года. Песни с этой записи звучат в одноименном спектакле, поставленном Максимом Виторганом. Роли в нем исполнили Алексей Кортнев и другие участники группы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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