Музыкант Алексей Кортнев извинился перед полицейским за неприличный жест

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев принес публичные извинения сотруднику полиции, которому музыкант продемонстрировал неприличный жест. «15 февраля в Новосибирске в Академгородке произошел крайне неприятный эпизод. Должен был состояться концерт, но он был отменен по техническим причинам. Я был очень раздосадован и в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем. Я уже принес извинения этому достойному человеку. Делаю это публично»,– сказал Алексей Кортнев. Видео с ним опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В конце апреля стало известно о возбуждении в отношении музыканта уголовного дела по ст. 319 УК РФ о публичном оскорблении представителя власти. Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере зарплаты осужденного за три месяца или исправительные работы на срок до одного года.

Ранее музыкальная группа в соцсетях сообщала, что Алексей Кортнев и Дмитрий Чувелев не смогли закончить выступление в новосибирском клубе «Бродячая собака» из-за задымления в соседнем помещении — отделении «Почты России». В клубе отключили электричество, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы.

Оксана Павлова