В рамках уголовного дела будут рассмотрены обстоятельства сорванного концерта Алексея Кортнева в Новосибирске

Правоохранительные органы в рамках уголовного дела рассмотрят обстоятельства концерта музыканта, лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, выступление которого не состоялось в Новосибирске в начале года. По данным «Ъ-Сибирь», дело возбуждено следственным комитетом в отношении музыканта. Оно расследуется по статье 319 УК РФ – оскорбление представителя власти, уточняет «Интерфакс». Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере зарплаты осужденного за три месяца или исправительные работы на срок до одного года.

«Да, это действительно так, дело возбуждено. Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства. Я считаю,уголовное преследование абсолютно незаслуженно»,– сказал Алексей Кортнев (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В феврале 2023 года группа «Несчастный случай» сообщила в социальных сетях, что Алексей Кортнев в составе творческого дуэта не смог закончить выступление в клубе в новосибирском Академгородке из-за задымления в соседнем помещении. Позже музыканта вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Ряд Telegram-каналов тогда написали, что музыканта якобы задержали за неприличный жест в общественном месте.

«Да, было [задержание], но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет, [протоколов не составляли], все в порядке»,— сказал тогда Алексей Кортнев журналистам. В полиции комментировать ситуацию не стали.

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Лолита Белова