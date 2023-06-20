Российская разведка предложила сотрудникам загранучреждений Украины переехать в Москву

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о получении информации, свидетельствующей, что в загранучреждениях Украины «проходят масштабные чистки нелояльных Киеву сотрудников». В связи с этим российская разведка предложила украинским дипломатам переехать в Москву. Об этом говорится в сообщении СВР России, которое приводит ТАСС.

По словам Сергея Нарышкина, в последнее время персонал украинских представительств за рубежом все больше затрагивают «реализуемые киевским режимом репрессивные методы управления государственным аппаратом». В самих загранучреждениях, утверждает глава российской разведки, проходят «масштабные чистки» с целью определить «нелояльных Киеву сотрудников» и вернуть их на Украину.

«Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность»,— говорится в сообщении СВР.

Служба внешней разведки России утверждает, что все больше сотрудников украинских МИДа, Минобороны, спецслужб и МВД после завершения командировок отказываются возвращаться в Киев. «В Службе внешней разведки Российской Федерации хорошо осведомлены о значительном числе украинских загранработников, уже принявших подобные решения или рассматривающих такой вариант в качестве наиболее приемлемого для себя и своей семьи»,— заявили в СВР.

Милена Костерева