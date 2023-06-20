На ФК «Зенит» подали в суд за организацию «чемпионского автобуса» на Невском

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Ответчиком по делу выступает АО «ФК "Зенит"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как сообщили 20 июня в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, из материалов следует, что 13 мая «Зенит», как юридическое лицо, организовал «не являющееся публичным мероприятием массовое одновременное пребывание и передвижение граждан, числом не менее 1 тыс. человек в общественном месте, что повлекло нарушение общественного порядка, причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте».

Речь идет о праздновании чемпионства «Зенита» на Невском проспекте.

В сообщении пресс-службы судов уточняется, что ранее генеральным директором АО на имя губернатора Санкт-Петербурга было направлено письмо о рассмотрении просьбы согласовать проведение праздничных мероприятий, посвященных победе футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России по футболу сезона 2022/2023, «в рамках которых были запланированы установка арт-объектов и проведение парада чемпионов с передвижением футболистов и тренеров на автобусе в сопровождении сотрудников ГИБДД». Комитет по физкультуре и спорту и комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного были не против проведения чемпионского парада и рекомендовали футбольному клубу обратиться за согласованием в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Однако письмо в полицию клуб направил позже необходимого срока, и ГУ МВД рассмотреть его не успело.

«АО "ФК "Зенит"», не приняв во внимание рекомендации комитета, не предприняв всех возможных и зависящих от АО мер, организовало мероприятие»,— следует из протокола.

Представитель юрлица с вменяемым не согласен, отметили в пресс-службе судов.

Протоколы по аналогичной статье зарегистрированы также в Октябрьском и Петроградском районных судах города. «Участники мероприятия передвигались по газонам, стояли на них, вытаптывая травяной покров <...>, в результате того, что горящие пиротехнические средства бросались на газон, он был поврежден не менее, чем в 10 местах, в виде следов выжженной травы размером около 20 см на 20 см»,— указано, в частности, в протоколе Петроградского суда.

К производству материалы дела пока не приняты ни в одном из судов, добавили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что несколько фанатов петербургского «Зенита» попали под арест после празднования чемпионства клуба.

О том, как футболисты «Зенита» и болельщики праздновали вторую звезду петербургского клуба, смотрите в фотогалерее «Ъ-СПб».

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