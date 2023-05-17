Фанаты петербургского «Зенита» попали под арест после празднования чемпионства клуба

Несколько болельщиков ФК «Зенит» оказались под арестом после недавнего домашнего матча с «Краснодаром», когда петербургская команда праздновала пятое подряд и десятое в своей истории чемпионство.

Как сообщили 17 мая в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в отношении шестерых фанатов были выписаны протоколы по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания/ передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Четверо из задержанных в центре Петербурга свою вину во время массового празднования не признали, хотя и подтвердили употребление спиртного в общественном месте. Двое мужчин вину признали полностью. Всем им суд назначил арест на 2 суток и выпустил, поскольку задержанные уже успели отбыть свои сроки до суда.

При этом еще три человека получили по 15 суток ареста по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд установил, что они во время празднования выкрикивали на улице нацистские лозунги.

«Ъ-СПб» писал, что «Зенит» в последнем на данный момент домашнем матче сыграл вничью с ФК «Краснодар» со счетом 2:2.

После игры состоялось торжественное чествование команды, которая проехала по центральным улицам Петербурга в «чемпионском» автобусе.

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