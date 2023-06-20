Карлос Гон подал иск к Nissan на $1 млрд за увольнение в 2018 году

Бывший глава Nissan Motor Карлос Гон подал иск к компании и ряду связанных с ней лиц за свое увольнение в 2018 году и организацию ареста за финансовые нарушения. В своем иске, поданном в Кассационный суд в Ливане, господин Гон требует $1 млрд компенсации за «серьезный ущерб», нанесенный этими действиями его финансовому положению и репутации. С иском, поданным 18 мая, ознакомилось агентство Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Azakir/File Photo, Reuters Фото: Mohamed Azakir/File Photo, Reuters

Бывший топ-менеджер, который добился финансового возрождения Nissan Motor и стоял за созданием альянса Renault и Mitsubishi Motors, обвинялся в Японии в сокрытии доходов на сумму $74 млн и использовании средств Nissan для личных нужд. В конце 2019 года господин Гон бежал из Японии из-под домашнего ареста, под который он был помещен на время следствия. После бегства от суда Карлос Гон обосновался в Ливане, власти которого не намерены выдавать его Японии или другим странам, также добивающимся его экстрадиции.

В майском иске господин Гон утверждает, что «серьезные и чувствительные обвинения», выдвинутые против него, «сохранятся в памяти людей на годы». По его мнению, он будет «до конца своей жизни страдать от этого», даже если эти обвинения не обоснованы и опираются на «простые подозрения». По оценкам господина Гона, за период времени, который прошел с момента его увольнения из Nissan, он недополучил $588 млн.

Кроме этой суммы он также добивается $500 млн штрафных санкций в отношении Nissan. В числе ответчиков в иске наряду с Nissan значатся также несколько сотрудников, менеджеров и членов совета директоров компании, которые, по мнению истца, приложили руку к его увольнению. Всего в иске значится более десятка ответчиков. Слушания в ливанском суде по этому иску назначены на сентябрь.

Комментируя агентству Bloomberg подачу иска, Карлос Гон заявил, что это «всего лишь небольшой ответ на тот вред, который они нанесли». «Не думаю, что они могут исправить содеянное, поскольку ущерб очень значителен,— отметил он,— но этот иск должен компенсировать часть нанесенного ущерба». В Nissan агентству сообщили, что пока не получили этот иск, поэтому не могут его прокомментировать.

Алена Миклашевская