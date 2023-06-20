Два сотрудника правительства Нижегородской области отправятся добровольцами на СВО

Заключить контракты на военную службу для участия в спецоперации на Украине решили два сотрудника правительства Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Фамилии добровольцев он не назвал.

«Андрей — сотрудник Центра развития транспортных систем. Его отец служил в полиции. У Андрея медицинское образование, он уверен, что будет полезен в выполнении задач СВО. Алексей работает в министерстве сельского хозяйства. Лично участвовал в гуманитарных миссиях, помогал жителям Харцызска, Донецка, Мариуполя, ездил к бойцам на передовую»,— рассказал Глеб Никитин о добровольцах.

Как ранее сообщалось, перед Нижегородской областью поставлена задача до конца года набрать 10 тыс. добровольцев для участия в СВО. Региональное правительство периодически сообщает об отправке в зону боевых действий новых участников, не называя их количество.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Еремина