Инфляция в Новосибирской области замедлилась в мае

Годовая инфляция в Новосибирской области в мае снизилась до 0,6% (в апреле – 0,7). По данным Сибирское ГУ Банка России, регион стал единственным в Сибири, где не отмечено ускорение инфляции. На ситуацию повлияло расширение предложения на областном рынке авиаперевозок, отметили эксперты.

«Одна из крупнейших авиакомпаний увеличила количество межрегиональных маршрутов из Новосибирска, что замедлило годовой рост цен на услуги воздушного транспорта» — говорит первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

При этом, по ее данным, по Сибири годовые темпы прироста цен на авиаперелеты выросли.

В мае сообщалось, что количество маршрутов S7 из Новосибирска впервые превысило число вылетов авиакомпании из Москвы.

Как сообщал «Ъ-Сибирь» по итогам апреля, годовая инфляция в сфере зарубежного туризма в Сибири оказалась самой высокой среди всех учитываемых Росстатом товаров и услуг. Она составила 50,38% при среднем показателе 1,43%. Туризм подорожал плюсом к прошлогоднему росту на 54,2%. На втором месте по уровню годовой инфляции — экскурсионные услуги, они подорожали в Сибири на 28,54%, вдвое опередив по росту стоимости услуги ЖКХ (13,62%).

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Оксана Павлова