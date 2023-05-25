Количество маршрутов S7 из Новосибирска впервые превысило число вылетов авиакомпании из Москвы

S7 Airlines сократила количество маршрутов из Москвы, но увеличила их в Новосибирске, пишет РБК со ссылкой на гендиректора S7 Group Дмитрия Куделькина. Это произошло по причине смены фокуса перевозчиков – вместо закрытых направлений в Европу авиакомпании нарастили полеты по внутренним направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сейчас из московского аэропорта Домодедово S7 выполняет рейсы по 45 направлениям (39 — по России, шесть — за границу), из Новосибирска — по 71 (56 и 15 соответственно). Отмечается, что превалирование маршрутов из Новосибирска над Московским авиационным узлом произошло в 2023 году впервые. «Год назад было примерно одинаковое количество, до 2020 года преобладала Москва», - сообщили в авиакомпнии.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что аэропорты крупнейших регионов Сибири в 2022 году, несмотря на ограниченное число международных рейсов, поставили рекорды по пассажиропотоку. В лидерах авиахабы - Новосибирска, Красноярска и Иркутска — по сравнению с прошлым годом они увеличили перевозки на 12%, 13% и 25% соответственно.

Наибольший в 2022 году рост пассажиропотока в Сибири— на 24,9% (до 2,63 млн человек) — продемонстрировал аэропорт Иркутска. По словам коммерческого директора АО «Международный аэропорт Иркутск» Анатолия Верхотурцева, увеличить объемы перевозок удалось за счет стратегического партнерства с авиакомпанией S7 Airlines.

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Лолита Белова