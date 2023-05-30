Сибиряки не вывозят отдых

Стоимость заграничных туров из регионов Сибири второй год подряд, по данным Росстата, растет в среднем в полтора раза. Больше всего негативный тренд почувствовали на себе жители Томской области: в апреле 2022 года отдых за границей обходился им на 67% дороже, чем годом ранее, а к апрелю 2023 года вырос в цене еще на 92%. Представители туррынка отмечают снижение спроса на фоне высоких цен и низкой платежеспособности населения. Другим фактором, ограничивающим продажи, они считают тревожную политическую ситуацию: весной некоторые клиенты откладывали покупку туров из-за опасений по поводу новой волны мобилизации, контрнаступления ВСУ или выборов президента Турции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Годовая инфляция в сфере зарубежного туризма в Сибири в апреле оказалась самой высокой среди всех учитываемых Росстатом товаров и услуг

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Годовая инфляция в сфере зарубежного туризма в Сибири в апреле оказалась самой высокой среди всех учитываемых Росстатом товаров и услуг

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Годовая инфляция в сфере зарубежного туризма в Сибирском федеральном округе (СФО) в апреле оказалась самой высокой среди всех учитываемых Росстатом товаров и услуг. Она составила 50,38% при среднем показателе 1,43%. Другие категории, как отмечают аналитики Банка России, медленнее росли в цене из-за высокой базы 2022 года. Но туризму не помогло и это — он подорожал плюсом к прошлогоднему росту на 54,2%. На втором месте по уровню годовой инфляции — экскурсионные услуги, они подорожали в СФО на 28,54%, вдвое опередив по росту стоимости услуги ЖКХ (13,62%).

Поездка на отдых в Турцию из Сибири, по данным Росстата, в апреле 2023 года стоила на 52,9% дороже, чем годом ранее. Стоимость туров в ОАЭ за этот период выросла на 37,9%.

Внутри округа ситуация с ростом цен на зарубежные туры складывалась неодинаково. Минимальная годовая инфляция отмечена в Красноярском крае (16,7%) и Омской области (27%). В Новосибирской области она составила 35,6%. Лидером же годовой инфляции, по информации Росстата, стала Томская область, где апрельские цены превысили прошлогодние почти в два раза. Годом ранее рост в этом регионе также был одним из самых заметных в СФО — на 67%. Менеджер по туризму томского агентства «Инна-тур» Елена Казакова напомнила, что томский аэропорт единственный в Сибири с пандемии до сих пор не обслуживает международные рейсы. Туристы чаще всего отправляются на отдых из соседнего Новосибирска. Однако госпожа Казакова не считает, что это существенно сказывается на общей стоимости тура. По ее данным, специальный трансфер из Томска до аэропорта Толмачево (Новосибирск) стоит примерно 1,3 тыс. руб. с человека. Время в пути составляет около четырех с половиной часов. Госпожа Казакова отмечает, что зарубежный отдых в Томской области действительно заметно подорожал за год, но не больше, чем в других сибирских регионах. «Стоимость тура с вылетом из Новосибирска одинакова для любого человека, вне зависимости от того, покупает он его в Томске, Красноярске или Кемерове»,— сказала она, уточнив, что оценивает рост стоимости туров примерно в 40% за год.

Директор по развитию бюро путешествий «Гран-тур» Ольга Тимохина оценивает рост цен на зарубежные туры из Новосибирска в среднем по Сибири в 50%. Рассчитанные Росстатом для региона 35,6%, на ее взгляд, не отражают реальную картину. Причины госпожа Тимохина видит в росте затрат авиакомпаний, невыгодном курсе валют, высокой внутренней инфляции в Турции. При этом процент с продажи тура, который оставляют себе агентства, по ее словам, за последние 15 лет уменьшился почти вдвое. Она привела пример, что, если раньше хороший тур в Турцию на две недели на двоих стоил около 100 тыс. руб., то сейчас за такие деньги можно найти только «очень горящее» предложение.

Высокая инфляция в сфере отдыха сказывается на спросе. «Цены объективно высокие, а у людей не выросли зарплаты в полтора-два раза. Есть туристы, которым и в прошлом году уже было дорого, но они поднакопили, и вот опять. Мало того, что цены выросли, плюсом нестабильная политическая ситуация сказалась. Во-первых, многие опасались контрнаступления (ВСУ.— „Ъ“), во-вторых, выборов в Турции. По весне еще все ждали вторую волну мобилизации. Все время это висит над нами и над туристами: продажи останавливаются, раннее бронирование в этом году провалилось»,— рассказала госпожа Тимохина.

Елена Казакова соглашается, что спрос сейчас ниже, чем годом ранее. Места на рейсы на ближайшие даты еще не распроданы. «Общее снижение спроса в силу разных факторов не позволяет полностью закрывать рейсы. Их сейчас меньше, чем было до пандемии, но все равно достаточно много, самолеты из Новосибирска летают ежедневно,— рассказала она.— Есть ряд факторов, которые влияют на спрос. Кто-то в силу финансовых возможностей отказывается от поездки, кого-то беспокоит международная обстановка и они считают, что путешествовать небезопасно, кто-то по работе не имеет допусков для зарубежных туров».

Турция и ОАЭ этой весной были самыми популярными международными направлениями отдыха у клиентов тур­агентств, сообщила госпожа Казакова. Самостоятельные туристы, по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, весной 2023 года отдавали предпочтение ближнему зарубежью. Жители Новосибирска чаще всего летали в Бишкек (доля заказов составила 17,4%), Ош (14,5%), Душанбе (13,0%), Худжанд (11,2%) и Ташкент (7,5%). Турецкая Анталья заняла 12 место среди популярных направлений (2,5%), а Дубай расположился на 13 строчке с долей 1,9%.

Причиной таких предпочтений также может быть стоимость перелета. Авиабилет из Новосибирска в Ташкент, по данным OneTwoTrip, этой весной в среднем стоил 7,6 тыс. руб., в Анталью — 21,7 тыс. руб., в Дубай — 39,3 тыс. руб.

Дарья Решетникова