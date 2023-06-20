Кулеба назвал встречу с африканскими лидерами откровенной и жесткой

Разговор с делегацией лидеров стран Африки, посетившей Киев на прошлой неделе, был откровенным и жестким, заявил главы МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украина не намерена отказываться от своих интересов «ни на один миллиметр» в разговоре и «с близкими, и с далекими друзьями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko, Reuters Фото: Alina Smutko, Reuters

«Очень хорошо, что они приехали. Был очень откровенный разговор, местами жесткий, но президент (президент Украины Владимир Зеленский.— "Ъ") очень четко расставил все точки над i, и скажу вам, что африканцы уехали из Киева не просто с лучшим пониманием ситуации и причин российской агрессии, но и некоторые их позиции изменились»,— сообщил господин Кулеба в эфире канала ТСН.

16 июня делегация семи африканских стран представила мирный план господину Зеленскому. Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал десять основных составляющих плана, в числе которых — начало переговоров. При этом в плане нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими. 17 июня делегацию континента принял в Санкт-Петербурге Владимир Путин. Он утверждает, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу со всеми, «кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон».

Подробности встречи — в материале «Ъ» «Помиротворчили и разошлись».

Лаура Кеффер