ФСБ задержала в Нальчике подозреваемого в работе на СБУ украинца

Сотрудники ФСБ задержали в Нальчике 44-летнего гражданина Украины, который подозревается в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Как сообщили в ЦОС ФСБ, мужчина передавал за рубеж сведения военного характера.

«Действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции»,— говорится в сообщении спецслужбы.

По версии ФСБ, мужчина получал от СБУ задания на сбор и передачу сведений военного характера сотруднику иностранной спецслужбы. Эти сведения могли быть использованы против безопасности России во время проведения специальной военной операции, утверждает следствие. Возбуждено дело по ст. 276 УК России (шпионаж, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы).

14 июня суд в Брянске удовлетворил ходатайство ФСБ о заключении под стражу гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Мужчину обвиняют в том, что он незаконно собрал и передал связному сведения, составляющие государственную тайну. По версии следствия, информация предназначалась для передачи в СБУ.

Лаура Кеффер