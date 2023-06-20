«Единая Россия» выдвинула на пост губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Участники конференции новосибирского отделения «Единой России» выдвинули действующего губернатора региона Андрея Травникова кандидатом на предстоящих выборах. Господин Травников занимает пост с 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«За последние пять лет мы выстроили конструктивные рабочие взаимоотношения, организовали слаженное взаимодействие. Удалось сделать очень много. Посещая каждый уголок Новосибирской области, мы не только видим построенные и отремонтированные социальные объекты, дороги, но и слышим благодарность жителей. Избирательная кампания — это возможность еще раз получить их оценку и скорректировать наши планы»,— заявил Андрей Травников на партийной конференции.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области пройдет в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. Выдвижение кандидатов продлится до 28 июня. Документы в избирком также направили зампредседателя правительства Алтайского края Андрей Щукин («Коммунисты России»), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и депутат Заксобрания региона Роман Яковлев.

Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Губернатору поменяли соперников».

Лаура Кеффер